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عمر شويل - جدة هنا.. رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444.. وموعد الاختبارات والنتائج يهتم عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية بالتعرف على رابط التسجيل في اختيار القدرة المعرفية الورقي 1444، وذلك بالتزامن مع الإعلان الرسمي الذي جاء من جانب المركز الوطني للقياس عبر خدمة المستفيدين على تويتر، والذي قد أشار الى فتح باب ورابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444، لكي يتم استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني من خلال رابط المركز الوطني للقياس، والذي يعد واحد من ضمن أهم الاختبارات التي يحرص عليها الكثير من الأشخاص، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444 وموعد الاختبارات والنتائج.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444 وموعد الاختبارات والنتائج

ونجد أن الاختبار الخاص بالقدوة المعرفية واحد من ضمن أهم الاختبارات التي يحرص على دخولها والنجاح بها عدد كبير من الخريجين الراغبين في العمل، وذلك لكونها من اهم الشروط التي تطلبها الكثير من القطاعات في حالة التقديم في الوظائف. حيث يتطلب الامر الاطلاع على نتيجة اختبار القدرة المعرفية، وذلك لكونه يساعد في تقييم المختبر والتعرف على قدراته المعرفية والعقلية ومدى قدرته على التعامل مع جميع المواقف، ويتكون محتوى الاختبار من ثلاث أمور هي القدرة الكمية، والمكانية، واللفظية.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444

ويتم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي في المملكة العربية السعودية من جانب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المختلفة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس، حيث يتم التسجيل من خلال ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي 1444

ويمكن ان يتم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي بسهولة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.