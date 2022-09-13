نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز تصريح العمرة إلكترونياً وشروط حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة لحجز تصريح العمرة في تطبيق اعتمرنا بعد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية فيروس كورونا، كما اباحت السلطات السعودية بأنه “سيسمح لضيوف العلي بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين إذا لم يكونوا حاملين لفيروس كورونا أو خالطوا من تأكدت إصابتهم”، فقد يأتي ذلك في أعقاب التطوير والتحديث الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة عقب قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويهدف إلى تقديم العديد من الخدمات إلكترونيًا من أجل منع الازدحام أمام للمقر المختص لحجز التصاريح بجميع أنواعها بالإضافة إلى معرفة أعداد المصابين بفيروس كورونا وفي هذا المقال سوف نوضح جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

خطوات حجز تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا

يجب عليك أن تتبع مجموعه من الخطوات لتتمكن من حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا وهي كالتالي:

في البداية عليك أن تذهب لتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

اختر من بين مجموعه مختاره من مجموعات الحج والعمرة.

ثم اضغط على إصدار تصريح.

الضغط على كلمة “أداء العمرة”.

انقر فوق الزر متابعة.

حدد عدد الأفراد الذين سيتم تفويضهم.

ثم اضغط على كلمة متابعة.

ثم حدد مكان الإقامة.

وافق على التعهد بعد قراءة جميع الشروط.

اضغط على إصدار تصريح.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا بعد التثبيت.

يجب تثبيت تطبيق اعتمرنا، ثم افتح التطبيق من الهاتف.

انتقل إلى أيقونة أداء العمرة الموجودة في قائمة الخدمات المثبتة على وجهة التطبيق.

يجب تحديد الأفراد المراد إضافتهم في حجز التصريح.

انقر فوق متابعة، ثم قم بتحديد الوقت والتاريخ المناسبين.

أضف نقطة التجمع، ثم متابعة.

ثم اضغط على كلمة “شراء خدمات النقل المرغوبة” لتتمكن من إصدار التصريح.

ما هي شروط حجز تصريح العمرة؟

هناك عده شروط يجب الالتزام بها للحصول على التصريح وهي كالتالي: