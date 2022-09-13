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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 على السيارات وتقسيط حتى 5 سنوات، من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هذه الأيام هي عروض السيارات بمناسبة ذكرى مرور 92 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، في ذلك اليوم 23 سبتمبر تم تحويل اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك تقام الاحتفالات في كل أرجاء المملكة وتقدم المتاجر عروض اليوم الوطني المميزة والمطاعم والخطوط الجوية وغيرها وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على عروض السيارات لليوم الوطني السعودي1444 .

عروض اليوم الوطني السعودي 92 على السيارات

بمناسبة الذكرى 92 على توحيد المملكة تقدم شركات السيارات عروضًا مميزة على النحو الآتي:

عروض فورد الناغي تقسيط سيارة رينجر موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 1,559 ريال، وتقسيط سيارة تروس ترند موديل 2023 بقسط شهري يبدأ من 1,969 ريال، تقسيط سيارة إكسبلورر موديل 2022 بقسط شهري 2,449 ريال، و تقسيط سيارة إدج من فورد بقسط شهري يبدأ من 2,099 ريال سعودي شامل الضريبة، وتقسيط سيارة موستانج موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 2,619 ريال، وتقسيط سيارة برونكو موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 2,769 ريال.

عروض عبد الله هاشم للسيارات، تقديم صيانة مجانية على سيارات DX2021 هوندا HR مجاناً لمدة 3 سنوات، تقسيط سيارة هوندا LX2021 مقابل 1,366 ريال سعودي بالشهر، كما يوجد تخفيضات على سيارات هيونداي 2023.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات، تقسيط سيارة سوناتا “هيونداي موديل 2021 على مُدة تصل إلى 5 سنوات بقسط شهري يبدأ من 1810 ريال، تقسيط سيارة هيونداي ألترا سمار لمدة 5 سنوات بقسط شهري 1,295، وسيارات تويوتا موديل 2023 بقسط على 60 شهر.

مركز (بست كلين) لحماية – تظليل – نانو سيراميك – تلميع داخلي و خارجي – ارضيات دايموند – خدمات سيارات يقدم عروض على الخدمات بخصومات كبيرة تصل لـ 50%.

عروض الجميع للسيارات خصومات 10% من قيمة الضريبة .

أسراب طيبه للسفر والسياحة تقدم عروضًا على الرخصة الدولية ب92 ريال فقط.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول عروض اليوم الوطني السعودي على السيارات لعام 1444 ، أيضًا يوم كثير من العروض الأخرى طوال شهر الوطن على كل شيء السيارات والمطاعم والمتاجر والمولات والذهب والتمويل والمصارف