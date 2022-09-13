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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المتقاعدين من بنك التسليف في المملكة مع شروط القرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل المتقاعدين من بنك التسليف، يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم الكثير من الخدمات المصرفية للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، من بين هذه الخدمات قرض للمتقاعدين من بنك التسليف والذي يعتبر احد اهم القروض التي يقدمها البنك بالإضافة إلى تمويل بنك التسليف للمطلقات، يعتبر تمويل للمتقاعدين من بنك التسليف من اهم التمويلات التي يتم البحث عنها من قبل أشخاص كثيره في المملكة وخصوصا من تجاوزوا سن الستين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل تمويل المتقاعدين بنك التسليف والشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل.
تمويل المتقاعدين من بنك التسليف
تعتبر المساعدات المالية للمتقاعدين من اكثر الخدمات التي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديمها، ونجد أن هناك عدد من البنوك والمؤسسات التي تقدم تمويل للمتقاعدين في المملكة، أما تمويل المتقاعدين من بنك التسليف وهو موضوع مقالتنا اليوم فهو من الأمور الهامة جدا لان بنك التسليف السعودي من اكثر البنوك التي تقدم خدمات مصرفيه متنوعه، حيث هناك قرض الزواج من بنك التسليف وأيضا قرض الأسرة وقرض الترميم وغيرها من القروض الأخري وعلى راسها قرض المتقاعدين من بنك التسليف، وقد وضع بنك التسليف عدد من الشروط الخاصة بتمويل المتقاعدين والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.
شروط تمويل المتقاعدين من بنك التسليف
- يجب أولا أن يكون صاحب طلب قرض المتقاعدين سعودي الجنسية.
- أن يكون صاحب الطلب عمره 60 عام ولا يزيد عن هذا العمر.
- يجب حضور المتقاعد لكفيل لا يزيد عمره عن 60 عام.
- هذا الكفيل يجب أن يكون مواطنا سعوديا مقيم داخل الأراضي السعودية.
- توثيق جميع المعاملات للحصول على قرض المتقاعد من بنك الائتمان.
شروط تمويل الأسرة للمتقاعدين من بنك التسليف
- يشترط عدم تخطي عمر المتقدم للتمويل ال70 عاماً وكذلك لا يتخطى عمر الكفيل ال55 عام.
- كما يجب ألا يتخطى دخل العميل الشهري 12.500 ريال سعودي.
- وبالنسبة للفئة العمرية ما بين ال60 ل65 عاما لا يتخطى التمويل 30 ألف ريال سعودي.
- وكذلك الفئة العمرية ما بين ال65 ل70 عاما لا يتخطى التمويل 18 ألف ريال سعودي.
- ويشترط ألا يزيد عمر الابن عن 24 عاماً ليتم أحتسابه في التمويل وكذلك يجب ألا يكون متزوج أو موظف.
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