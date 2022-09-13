نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن قرض آهل بدون موافقة الكفيل ب60 ألف ريال بدون فوائد إضافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن لجميع العملاء السابقين لدى بنك التنمية الاجتماعية التقديم على برنامج قرض آهل السعودي بالمملكة حيث أتاح البنك الحصول على تلك التمويل بشرط أثبات الحصول المسبق على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو الزواج مع أقفال التمويل وسداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة عليه منذ سنه على الأقل لضمان الحصول على الموافقة المطلوبة من البنك كذلك لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على قرض بدون فوائد إضافية بأقساط شهرية ميسرة لمدة 5 سنوات على الأكثر بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية عند طلب قرض منتج آهل السعودي ولكن يتم ذلك بعد تطابق الشروط والأحكام الواجبة للتمويل بالبنك.

شروط هامة عند طلب برنامج قرض آهل في السعودية

يطلب برنامج قرض آهل توفير موافقة الكفيل أو الضامن من جميع العملاء السعوديين طبقًا لنموذج 105 المعلن من خلال بنك التنمية الاجتماعية ولكن لا يشترط قرض آهل توفير موافقة الكفيل لجميع العاملين في القطاع الحكومي كميزة لهم فقط لذلك يجب على جميع الراغبين في الحصول على البرنامج التمويلي توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على قرض آهل التمويلي كالتالي:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 18 عام على الأقل بعد موافقة بنك التسليف والادخار السعودي.

يجب أن يكون الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني يصل إلى 70 عام فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية.

شرط أساسي أن يكون المتقدم يحصل على راتب أو دخل شهري لا يتعدى 14,500 ريال سعودي طبقًا لتعليمات بنك التنمية الاجتماعية.

إحضار أثبات سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين الراغبين في طلب برنامج قرض منتج آهل بالمملكة.

لابد من توفير أثبات موافقة الكفيل أو الضامن السعودي على قرض آهل الميسر من جميع العملاء المتقدمين ولكن بخلاف موظفي القطاع العام الحكومي بالمملكة غير مطلوب منهم تلك الأثبات.

مميزات هامة عند الموافقة على طلب برنامج قرض آهل