نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقدر اخذ تمويل إضافي عبر بنك التسليف السعودي لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الإجابة على هذا السؤال هل اقدر اخذ تمويل إضافي من بنوك التنمية، وقد وفر البنك الشروط اللازمة للحصول على تمويل، ويذكر أن بنك التنمية الاجتماعية هو بنك التسليف القديم، ولكن مع تغيير اسم البنك تم إضافة العديد من التغييرات على المعاملة وبعض القروض الجديدة، وأيضا إضافة بعض المزايا لبعض القروض.

هل اقدر اخذ تمويل إضافي؟

أوضح بنك التنمية الاجتماعية في السعودية العديد من التفاصيل الهامة للغاية حول تمويل بنك التسليف السعودي، ونشر البنك بأنه “لا بأس” من أن يحصل أي عميل على تمويل ثان من البنك السعودي، ولكن هناك بعض الشروط المهمة والمستندات التي يجب توافرها للحصول على تمويل إضافي من مصرف التنمية الاجتماعية في المملكة.

شروط قرض ثانٍ في بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للمقترض الحصول على أكثر من تمويل من بنك التسليف السعودي في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، سواء كان القرض قرضًا شخصيًا أو قرضًا سكنيًا، عن طريق التقديم عبر موقع بنك الرسمي، وفقًا لمجموعة من الشروط العامة، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يكون المستفيد من القرض سعودي الجنسية يجب أن يتراوح عمر المتقدمين الإضافيين للتمويل بين 21 و 70 عامًا حالة مالية سيئة للمقترض أن لا يكون طالب الإعفاء حاصل على تمويل آخر من مصارف أخرى أن يكون لديه كفيل يحمل الجنسية السعودية تقديم جميع المستندات المطلوبة التي توضح قدرة مقدم الطلب على سداد جميع الأقساط الشهرية دون مشاكل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل الإضافي

عند التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي، ولكي يتم الإعفاء من سداد خدمة التقسيط البنكي، يجب تقديم مجموعة من المستندات والأوراق على النحو التالي: