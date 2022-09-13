نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الشؤون الإسلامية وشروط القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن تقديم مجموعة من الوظائف، وقام المواطنين الراغبين للالتحاق في تلك الوظائف بالتقديم، وتزايد بحث المتقدمين عن الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الشؤون الإسلامية 1444، وسنوضح لكم في هذا المقال أهم التفاصيل مثل خطوات التقديم وشروط القبول.

الاستعلام عن المقبولين في وزارة الشؤون الإسلامية

يستطيع المواطنين الذين قاموا بتقديم طلباتهم للالتحاق بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية من الاستعلام عن نتائج قبولهم بعد اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة الشؤون الإسلامية.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الخاص بمقدم الطلب، ويمكنك أيضا الاستعلام عن طريق تاريخ الميلاد.

يتم كتابة رقم الطلب.

ثم كتابة رمز التحقق.

في النهاية بعد اتباع جميع الخطوات وإتمام جميع العمليات سيتم عرض النتائج.

شروط القبول في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

حتى يتم قبول طلب التحاقك في الوظائف الخاصة بوزارة الشؤون الإسلامية، يجب توافر عدد من الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يكون مقدم الطلب حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يزيد عمر مقدم الطلب عن 18 عام.

يجب حفظ مقدم الطلب ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل.

يجب أن يجتاز مقدم الطلب المقابلة الشخصية والاختبارات لكي يتم القبول.

يجب أن يكون مقدم الطلب متفرغ بشكل كامل.

يجب أن يجتاز مقدم الطلب الكشف الطبي.

يجب إثبات عدم مقاضاة مقدم الطلب بقضية مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون حسن السير والسلوك.

يجب أن تكون تلك الوظيفة هي الأولى في الوزارة ولم يتم فصله من قبل.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن مجموعة من الوظائف المختلفة وهي كالتالي:

الوظيفة الأولى: مراقب مساجد.

الوظيفة الثانية: حراس آمن.

الوظيفة الثالثة: وظائف خاصة بالأئمة.

الوظيفة الرابعة: وظائف خاصة بالدعاة.

طرق التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية

يستطيع المواطنون بالمملكة العربية السعودية التواصل مع الوزارة للإجابة عن جميع اسألتهم خلال أحد الطرق التالية: