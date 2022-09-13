نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444 خطوات التسجيل من عبر موقع أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية عبر موقع التوظيف السعودى منة خلال منصة أبشر للتوظيف عن وجود وظائف داخل المملكة العربية السعودية، وشغلت محركات البحث للتعرف على كيفية التسجيل والاوراق المطلوبة للتقديم، والتعرف على شروط الوظائف للقبول او الرفض النساء المتتقدمين للوظيفة، حيث قدم عدد كبير من النساء السعوديين للتقديم.

وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444

وتعد فرص وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444، من أهم عوامل البحث التى تشغل سيدات المملكة العربية السعودية في البحث عن الوظائف بإدارة الأحوال المدنية، حيث أنها فرصة عمل مميزة داخل المملكة العربية السعودية، وتتسم برواتبها المرتفعة فهي تعتبر فرصة عمل رائعة للنساء داخل المملكة العربية السعودية، ويتاح التسجيل في الوظائف من خلال منصة أبشر الالكترونية.

شروط القبول فى وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444

أن تكون سعودية الجنسية.

ألا يقل عمرها عن 25 عاما ولايزيد عن 35 عاما.

تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية.

ألا يقل طولها 160 سم.

ألا يكون لها عمل فى أى من المؤسسات الحكومية.

يجب أن تكون متزوجة من زوج سعودي الجنسية.

أن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الاختبارات الطبية والرياضية.

التمتع بسيرة حسنة وحسن الاخلاق وليس لديها جرائم من قبل .

التسجيل لوظائف الاحوال المدنية للنساء 1444

نوضح لكم بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في وظائف الاحوال المدنية للنساء 1444، وذل من خلال الآتي:

الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف .

. الضغط على أبشر أفراد، ثم تسجيل الدخول.

اختيار الوظائف، اختيار وظائف الاحوال المدنية.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالمرأة المتقدمة (الاسم- الجنسية- الحالة الاجتماعية- وجميع البيانات الخاصة بها).

التأكد من صحة البيانات، اختيار التخصص المطلوب.

مراجعة البيانات ثم تسجيل الدخول والطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل فى وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

صورة البطاقة الشخصية السارية.

احضار السيرة الذاتية.

صورة المؤهل الدراسى.

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء.

وكانت قد أعلنت هيئة التقويم والتدريب فى المملكة العربية السعودية مسبقاً عن فتح باب التسجيل وبدأ الاختبارات القدرات المعرفية للخريجين والمتقديم على الوظائف في المملكة يوم 9/12/2022 وحتى منتصف شهر اكتوبر 2022، ولا يوجد فترة تسجيل محددة ولكن من الممكن التسجيل اثناء الاختبارات.