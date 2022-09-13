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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58 .. رابط الاستعلام عن الاهلية حساب المواطن 1444 يهتم الاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58، وذلك لكي يتم التعرف على أهلية المتقدمين للحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج حساب المواطن، والذي يعد واحد من ضمن أشهر برامج الدعم المقدمة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث يتم فحص الاهلية للمتقدمين بناء على الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الدعم من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58

ونجد ان برنامج حساب المواطن واحد من ضمن برامج الدعم الاجتماعية في المملكة السُّعُودية الأسر الفقيرة محدودة الدخل، لذلك تحرص الوزارة على تحديد موعد طرح الدعم رسميا، وقد تم تحديد موعد نزول الدفعة 58 حساب المواطن ليكون في الثلث الأول من الشهر، وذلك لتقديم الدعم للمستفيدين بعدما يتم طرح نتائج الاهلية بناء على الضوابط المعلنة حيث نجد ان برنامَج حساب المواطن من البرنامج التي يكون الهدف الاساسي منها هو العمل على تقديم العون ومساندة محدودي الدخل من أبناء الوطن السعودي، لكي يتم محاربة غلاء المعيشة وتلبية حاجاتهم الأساسية.

نزول الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبناء على ما اعلنت عنه الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية، فقد اعلنت عن تحديد موعد نزول الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن، في اطار السعي الى تيسير تيسيرً على المواطنين، فقد اشارت الى انه يتم نزول الدعم للمستفيدين رسميا في يوم الأحد 11 من سبتمبر 2022 ميلاديًا الموافق 15 من صفر 1444 هجرياً.

رابط الاستعلام عن أهلية الدفعة 58 حساب المواطن

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في الاستعلام عن أهلية دعم برنامج حساب المواطن السعودي الدفعة 58، ويتم الاستعلام الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.