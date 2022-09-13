نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على مقطوعة الضمان الفئات المسفيدة طريقة الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي الفئات المسفيدة طريقة الحصول عليها. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة والمساعدات. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل تقديم للعملاء مختلف الدعم سوا دعم مادي أو معنوي. ويعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم هذه الخدمات والمساعدات التي توفرها الحكومة. حيث يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم ركائز ومصادر الدعم التي يعتمد عليها المواطن السعودي في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. كما يقدم الضمان الاجتماعي واحده من أهم صور الدعم وهي المساعدة المقطوعة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط الحصول عليها والفئات المستهدفة وكذلك الخطوات المطلوبة للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على صحة التوقف عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرفها وشروط الحصول عليها.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم يعتبر من أهم وأكبر صور الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين وهي المساعدة المقطوعة. حيث تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي هذه المساعدة من أجل أن تكون دخل إضافي للمواطنين. كما إنها تعمل على زيادة الدخل المادي للمستفيدين ومساعدتهم في التغلب على ظروفهم الحياتية الصعبة. ولكي يتمكن المواطن من الحصول على المساعدة المقطوعة هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي

كما يجب عدم امتلاكه لأحد مصادر الدخل الاخري

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

الفئات المستفيدة من المقطوعة

ولكي تتمكن الحكومة السعودية من ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة العربية السعودية. فقد قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الفئات التي يحق لها التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي:

الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط

مختلف أسر الشهداء

وكذلك أسر السجناء

ذو الاحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة وأصحاب الإعاقة

الأرملة والمطلقة

مختلف الأسر التي بلا عائد.

طريقة الحصول على المساعدة المقطوعة

كما يمكن التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني وبكل سهولة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل في المساعدة المقطوعة كما يلي: