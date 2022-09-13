نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤، حيث تبدأ الهيئة الخاصة بتقويم التعليم والتدريب الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية،خلال أيام قليلة بعد الإنتهاء من إختبار الرخصة المهنية، والجميع الآن في حالة ترقب لمعرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين للحصول على الرخصة والبدء في وظيفة التعليم في المملكة السعودية، في هذا المقال سوف نتحدث عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين تابعوا معنا.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

حيث أوضحت الهيئة العامة لتقويم التعليم أن عدد الذين تقدموا من أجل إختبارات الرخصة المهنية تجاوز عددهم أكثر من ٣٥ ألف متقدمة ومتقدم، وأوضحت أن عملية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية قد إنتهت بالفعل، وفي نفس السياق أوضحت أن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين يتم الإعلان عنها للاختبار الأول من أجل شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية، و تبعاً للجدول الزمني المعلن عنه في الفترة الماضية من خلال الموقع الخاص بالهيئة لتقويم التعليم والتدريب المتاح على الإنترنت الخاص بمواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

تستطيع الآن معرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع قياس.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري والسجل المدني.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة النتائج.

بعد ذلك يتم إختيار إختبار المعلمين.

سوف نقدم لكم الكثير فيما يخص نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي تأسست من أجل قياس المعايير التربوية والتخصصية.

حيث يشهد موقع الهيئة إقبال كثير من المعلمين بغرض معرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، وسوف يتم تفعيل الرابط تلقائياً، في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب.

نتائج الرخصة المهنية

يرغب الكثير في الحصول على رخصة المعلم الممارس، والعديد من المتقدمين يبحثون عن رابط نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين، حيث وفرت الهيئة الإتصال على الرقم الموحد، وهو ٩٢٠٠٣٣٥٥٥، وأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح عن طريق المصحح الآلي، ومراجعتها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية