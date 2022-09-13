نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 وطريقة التقديم بالخطوات sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444، من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان هو برنامج الإسكان التنموي الذي يقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وهذا بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة ومجهزة للمواطنين السعوديين وهذا لتحقيق استقرار الأسرة وتقديم المساعدة وتحسين الحالة الاجتماعية، فهد تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية في مساعدة الأسر الأكثر احتجاجاً التي لا يتوفر لديهم دخل شهري ثابت أو من محدودي الدخل المسجلين في الضمان الاجتماعي ولذلك تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لقبول طلب الحصول على الإسكان التنموي.

ما هي شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444

تحرص جميع الجهات الحكومية على تقديم جميع الوسائل الممكنة في تقديم المساعدات والخدمات التي توفر حياة كريمة للمواطنين السعوديين، ولذلك تم وضع برنامج الإسكان التنموي بهدف مساعدة الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي من محدودي الدخل والذين لا يوجد لديهم دخل شهري، وسنقدم لكم شروط الحصول على التقديم وهي:

يشترط أن يكون الأسرة المتقدمة أو فرد سعودي الجنسية.

أن يكون من سكان المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني من قبل.

ألا يكون المتقدم مسجل باسمه وحدة سكنية أو يمتلك وحدة سكنية.

عدم وجود دخل شهري ثابت سوي الضمان، أو يكون من محدودي الدخل.

التقديم في الإسكان التنموي 1444

لقد وضحت وزارة الإسكان السعودية على أن طريقة التقديم في برنامج الإسكان التنموي الكتروني من خلال التسجيل في منصة سكني sakani.sa، وفي حاله توافق الشروط التي تم تحديدها للحصول على دعم الإسكان التنموي يمكن للمواطن التقديم على الدعم بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة سكني الإلكتروني.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالضغط على تقديم طلب دعم سكني.

سيطلب منك تحديد نوع السكن الحالي، ثم النقر على استمر.

على الفور ستظهر أمامك بيانات أفراد الأسرة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من عدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد.

ثم الضغط على حفظ.

بعد ذلك قم بالإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها للتأكد من أهلية المتقدم.

إذا كنت مؤهل سيظهر أمامك أنك مؤهل، في هذه الحالة قم باستكمال الطلب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة (للوظيفة، نوع الوظيفة، محل الإقامة والمدينة، الدخل الشهري، البدلات).

ثم قم بتحديد نوع السكن والمنطقة التي تريد السكن بها البلاد.

هكذا سيتم تسجيلك في تقديم طلب الحصول على الإسكان التنموي.

رقم الإسكان التنموي

وضعت وزارة الإسكان السعودية رقم للتواصل مع برنامج الإسكان التنموي لكي يستطيع المواطنين من خلاله الاستفسار عن الدعم وهو 199090 كما يمكنك الاستعلام عن أهلية الدعم وموعد الحصول عليه.