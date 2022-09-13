نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الإسكان التنموي، حيث تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى توفير الكثير من الخدمات الاجتماعية إلى مواطني المملكة، ومن هذه الخدمات هو توفير برنامج الضمان الاجتماعي الذي يعمل علي تحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر استحقاقاً، وتوفر وزارة الإسكان بالسعودية عن طريق التعاون مع عدد هائل من الجهات ذات الصلة في المملكة، مبادرة الإسكان التنموي التي من خلالها يتم استهداف الأفراد من مستحقي الضمان الاجتماعي فقط، وفي التفاصيل التالية سوف نوضح لكم أهم الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الإسكان التنموي 1444، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في الإسكان التنموي.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

يتم التسجيل في الإسكان التنموي لجميع المستفيدين الجدد وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التسجيل الخاص بهم، ومن شروط التقديم ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لبرنامج الإسكان التنموي من المواطنين السعوديين، وأن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

يشترط أن يكون هذه المرة هي المرة الأولي للمتقدم خلال استفادته من التقديم في البرنامج.

الحد الأدنى للتقديم في البرنامج يكون هو عمر 25 عام لكل متقدم يرغب في التقديم.

يتم التقديم في البرنامج لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيجب علي كل متقدم أن يكون مسجلاً في الضمان.

إذا كان الشخص المستفيد ليس لديه أي مصدر دخل أساسي بخارج الدعم الخاص بالضمان فسوف يتم دفع مبلغ 200 ريال للسكن شهرياً.

إذا كان لدى الفرد المتقدم للبرنامج مصدر دخل من غير الضمان الاجتماعي فسوف تكون تكلفة السكن 800 ريال سعودي شهرياً.

رابط التقديم في برنامج الإسكان التنموي

يتم التسجيل في الإسكان التنموي المتوفر من جانب وزارة الإسكان بالسعودية للأفراد السعوديين المستحقين للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي، ويتم التسجيل إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية: