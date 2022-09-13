نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يوضح خطوات اعتراض حساب المواطن على مبلغ الدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت الوزارة من وضع كافة المبالغ لجميع الأشخاص المستحقة في حساباتهم، ولكن يريد بعض الأفراد أن يتعرفوا على طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن على مبلغ الدفعة، نظرا لأنهم يستحقوا مبالغ أكثر من ذلك، وقد وضحت الوزارة الموعد المقرر لتلقي كافة الشكاوي التي تخص مبالغ الدعم، مع توضيح الخطوات الإلكترونية التي يمكن عن طريقها تقديم لتك التظلمات على مبالغ الدعم.

اعتراض حساب المواطن

تم بالفعل صرف كافة المبالغ التي تخص دعم حساب المواطنحساب المواطن لجميع المستحقين لشهر سبتمبر 2022، ولكن يوجد اعتراض من بعض الفئات على قيمة المبلغ، لذا يريدون تقديم اعتراض بذلك، أو بعض الأشخاص الذي لم يصل إلى حساباتهم بالفعل مبالغ الدعم، ويمكن لتلك الفئات الآن أن تتقدم بشكاوي من خلال تلك الخطوات:

يجب التوجه أولا لهذا الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لحساب المواطنبالبوابة الإلكترونية لحساب المواطن: https://eservices.ca.gov.sa/.

وبعد التسجيل الرسمي للدخول من خلال بيانات المتقدم الشخصية.

ثم ندخل على قسم الشكاوي.

وبعدها نقدم الشكوى مع وضع سببها لسهولة حلها.

ثم نختار”حفظ”.

مدة الاعتراض الرسمية على البرنامج

في حالة ظهور كلمة “غير مؤهل” في حساب المواطن المستحق، عليه الإسراع في تقديم الاعتراض في مدة لا تتجاوز التسعين يوما، وبعد التسجيل في الموقع وبعدها يظهر أمامك حالتك أنك غير مستحق أو غير مؤهل، عليك تحديث بياناتك، أو كتابة أي بيانات أخرى جديدة تؤهلك للإستحقاق، ثم بعد إتمام العملية، احفظ تلك البيانات، وقد وضعت الوزارة فترة طويلة للتظلم كي يعيد المواطن تسجيل حساباته مرة أخرى أو إعادة وضع الملفات الغير مسجلة أو حتى إعلام الوزارة في حالة كون صحة كافة البيانات حتى تراجعها مرة أخرى، وترسل إليك مبلغ الدعم على حسابك، أما في حالة عدم إرسال الشكوي أو التظلم في المدة المحددة سوف يضيع حق المواطن، ولن يتم إرسال أي مبلغ للدعم إليه، وقد وفرت الوزارة حساب المواطن لجميع الأسرة التي تعاني من الدخل المنخفض وليس لديها أي فرص لزيادته، أو حتى رفع مستوى معيشتهم بأي طريقة أخرى، ويتم دراسة الأهلية في مدة من 15 إلى تسعين يوما.