نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار القدرة المعرفية 1444 وخطوات التسجيل في الاختبار الكترونياً عبر qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم فى المملكة العربية السعودية عن موعد اختبار القدرة المعرفية 1444 وذلك لكل من الحاصلين على بكالوريوس الجامعة أو الدرسات العليا، والراغبين على تقديم الوظائف فى المملكة العربية السعودية، يعتبر اختبار القدرة المعرفية من أهم الاختبارات في مركز القياس الوطنى فى المملكة العربية السعودية للخريجين ودارسين الماجستير والدكتوراة، والمتقدمين لوظائف المملكة.

موعد اختبار القدرة المعرفية 1444

كما أعلنت هيئة التقويم والتدريب السعودية عند عن موعد اختبار القدرة المعرفية 1444، على أن يكون يوم الاثنين الموافق 13/9/2022 وذلك لبدء التسجيل فى اختبار القدرة المعرفية، ويتم غلق باب التسجيل يوم 15 اكتوبر 2022، وستبدأ امتحانات القدرة المعرفية يوم 15 نوفمبر 2022، وتستمرعلى مدار ثلاث أيام وبعد شهر من اجتياز الامتحان ستبدا ظهور نتيجة القدرة المعرفية، والجدير بالذكر ان اختبار القدرة المعرفية يتم على فترتين من 15 نوفمبر وينتهى 17 نوفمبر2022، ومن 21 نوفمبر وينتهى 23 نوفمبر 2022.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

ونستعرض لكم من خلال موضوعنا موعد اختبار القدرة المعرفية 1444، والتسجيل في الاختبارات عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك من خلال بعض الخطوات الآتية:

الضغط على رابط التسجيل.

كتابة رقم الهوية.

كتابة كلمة السر.

الضغط على تسجيل الدخول.

الاطلاع على الشروط الخاصة بهيئة تقويم التعليم فى المملكة السعودية والموافقة عليها.

اختيار المراكز المناسبة لك.

تحديد يوم الاختبار المناسب لك.

مراجعة بياناتك ومعلوماتك بشكل صحيح.

دفع رسوم امتحان القدرة المعرفية وقيمة الرسوم 200 ريال سعودى لخريجين الجامعة.

وقيمة الرسوم للدرسات العليا 250 ريال سعودى من خلال الدفع الإلكترونى.

ثم الضغط على تأكيد حجز الاختبار.

شروط التقديم لإجراء اختبار القدرة المعرفية 1444

وبعد أن وضحنا لكم موعد اختبار القدرة المعرفية 1444، ننشر لكم أيضاً الشروط الخاصة للتقديم لاجراء اختبارات القدرة المعرفية 1444 من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم وهي كالآتي:

أن تكون سعودي الجنسية.

أن تقيم إقامة كاملة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

اتباع لجميع الإرشادات داخل قاعة الاختبار الخاصة بالمركز.

كما يجب عدم احضار أي نوع من أنواع الآلات الحاسبة أثناء إجراء الاختبار.

أن تكون بالزي السعودي الرسمى.

وننوه على جميع الراغبين في التقديم لاختبارات القدرة المعرفية، الانتفال إلى صفحة اختبار القدرة المعرفية بموقع المركز الوطني للقياس والتقويم، والضغط على أيقونة الجدول الزمنى للاختبارات، وبعد ذلك يتم ظهور جميع المعلومات المتعلقة باختبارات الشخص (اللغة، الجنس، الفترة، فترة التسجيل المبكر، فترة الاختبارات).