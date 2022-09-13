نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 الأن برقم الهوية عبر موقع الوزارة moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الشؤون الأسلامية 1444، بدأت عمليات التقديم في وظائف الشوؤن الإسلامية 1444 في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي الموافق 23 من شهر محرم، لهذا السبب ينتظر جميع المرشحين النتائج النهائية لمعرفة اخر التطورات، ومن المقرر أن يتم الأعلان عن نتائج المقبولين في الشؤون الإسلامية من قبل الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يتساءل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 للقبول في وظائف الشؤون الاسلامية للعمل برواتب مجزية وللحصول علي العديد من الخدمات المميزة، ويوجد عدد من الوظائف التي سوف يتم إعلانها في نتائج قبول وظائف وزارة الشؤون الإسلامية، ومن ضمن هذه الوظائف، مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين، ولن يقتصر توفير الوظائف على الرجال فقط بل سيكون من حق النساء ايضا الحصول على الوظائف من وزارة الشؤون الإسلامية، ويتم الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الشؤون الاسلامية عن طريق رابط خاص وهو نتائج الشؤون الاسلامية، ويترقب عدد كبير من المترشحون نتائج قبول الشؤون الاسلامية 1444، وذلك حيث أن المواطنون في حاجة ماسة إلى الألتحاق بالوظائف والحصول على مرتبات شهرية لسد احتياجتهم وتوفير ما يلزمهم.

الاستعلام عن نتائج الشؤون الإسلامية 1444 والرواتب

يتم الاستعلام عن نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 الكترونيا للحصول على الوظائف وذلك عن طريق رابط معين بعدة خطوات مهمة وهي :

في البداية علي المترشح زيارة موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي .

بعدها القيام باختيار خانة الخدمات الالكترونية.

ثم قم بتحديد الوظائف الموسمية بالأمانة العامة.

بعد ذلك قم بتحديد خدمة الاستعلام نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444.

قم باضافة رقم الطلب الذي حصل عليه بعد التقديم مع رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

تأكد من البيانات ثم ينقر على زر البحث.

وفي الأخير سيتمكن من التعرف على حالة الطلب الخاص به، مع موعد المقابلة الشخصية المقرر إجراؤها في حال قبوله، وبعد معرفة النتائج والحصول على الوظائف يكون ذلك بتقاضي رواتب شهرية لكل وظيفة راتب مختلف عن الأخري، فيكون رواتب بعض الوظائف كالأتي: الراتب الشهري لأمام الجامع من الفئة أ 4570 ريال سعودي ومن الفئة ب 3675 ريال سعودي، مؤذن المسجد راتبه الشهري 1395 ريال سعودي، وكذلك خادم الجامع يكون راتبه 1395 ريال سعودي.