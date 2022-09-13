خدمة المستفيدين يجدد التذكير ماهي شروط حساب المواطن للفرد والمتزوجة 1444؟

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عمر شويل - جدة يبحث المواطنين عن شروط حساب المواطن للفرد والمتزوجة وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأيام السابقة عن فتح باب التسجيل مرة ثانية لحساب المواطن، خاصة بعدما تم استحداث تعديلات جديدة، وذلك بعد إصدار الملك سلمان بعض الأوامر التي تفيد حصول الأسر التي لم تأخذ تلك المعونة لمساعدتهم، حيث أن تلك البرامج لتعين الأسر سواء الفقيرة أو حتى المتوسطة على عناء المعيشة.

شروط حساب المواطن للفرد والمتزوجة

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن، وإلا لا يمكن أن يأخذ الدعم إلا من تتوفر فيه وهي:

شرط الجنسية: وهو أن يكون سعودي ولا يمكن لغير المواطنين من أبناء المملكة أن يحصل عليه.

التسجيل الرسمي الإلكتروني في منصة حساب المواطن الرسمية.

مراجعة البيانات المدخلة جيدا، لأنه في حالة إثبات خطـأ أي منها، لا يستحق هذا الفرد تلك المعونة.

توفير المستندات التي تطلب منه، ويقوم برفعها على البوابة.

لابد من توافر شرط الحساب البنكي للمواطن، كي يأخذ الدعم عن طريقه.

يسجل المواطن دخله أثناء تسجيل طلبه.

يرفق بطاقة أحواله المدنية على الموقع.

أما بالنسبة للمتزوجة، فقد يحق لها التقديم عليه في حالة هجر زوجها لها، أو في حالة فقدان زوجها للأهلية، أو إذا ثبت أن زوجها من السجناء، وكذلك المتزوجات من غير سعودي يمكنهم التقديم في البرنامج.

بالنسبة لعمر المواطن: لا يجب بأي حال أن يكون أقل من أربعة وعشرون سنة.

دخل المواطن: لا يزيد عن الحد المانع لحساب المواطن.

طريقة التسجيل لحساب المواطن

يكون التسجيل من خلال هذا الموقع الالكتروني عن طريق الخطوات التالية وهي:

الدخول على رابط موقع حساب المواطنموقع حساب المواطن eservices.ca.gov.sa.

يوجد أيقونة التسجيل على الصفحة الرئيسية.

ندخل البيانات الأساسية مثل تاريخ الميلاد، دخل المواطن، رقم الهوية، رقم الجوال، وغيره.

نسجل” رمز التحقق”.

هذا الرمز يرسل إليك على الرقم التي سجلته من قبل.

تسجيل كلمة المرور، والتأكيد عليها مرة أخرى.

ثم تدخل بعدها بيانات العنوان، والدخل، والعقارات، وأي أشياء يملكها المواطن.

يرفع بعد ذلك المستندات المطلوبة منه على الموقع.

ثم مراجعة هذا الطلب.

الضغط على تسجيل.

يسمح للطلاب أن يسجلوا في حساب المواطنحساب المواطن ولكن في قسم الأفراد المستقلة، ويوجد شروط لهم يجب أن تكون متوفرة فيهم أولا قبل أن ينوي التقديم.