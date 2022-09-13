نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث في الاونة الاخيرة عن موعد انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، حيث من المقرر ان تبدأ القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 في نسختها الثانية تحت اسم “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية” وذلك بحضور اكثر من 10 الاف شخص من السياسيين والمهتمين بمجال التكنولوجيا والمختصين بها والعديد من الشخصيات الهامة في كافة دول العالم، وبمشاركة حوالي 90 دولة، ومن المقرر ان يستمر مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بمركز الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الرياض حتي يوم الخميس القادم الموافق 15 سبتمبر 2022، تابعونا نقدم لكم في الفقرات التالية استعدادات المنظمون للمؤتمر واحداث المؤتمر.

انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وفقا لم تم الاعلان عنه من قبل وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد انتهي المنظمون من تحضيرات واستعدادات مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهم جاهزون لبدء القمة التي سيتم فيها مناقشة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات للمستقبل للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، وهذا من خلال المحاورة والمناقشة فيما يقدمة الخبراء والمختصين في مجالات التكنولوجيا من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والمختصين من اكبر الشركات التكنولوجيا في العالم، حيث سيتم تقديم العديد من العروض المختلفة التي تقوم بتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال التقنية الصناعية والذكاء الاصطناعي، وسيعمل الجميع على تبادل الخبرات مع بعضهم البعض واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة للمساعدة في الاستثمارات الصناعية القادمة.

مؤتمر الذكاء الاصطناعي الرياض 2022

جدير بالذكر انه من المفترض أن يتحاور المختصين من جميع دول العالم المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المملكة عن العديد من الموضوعات الهامة التي توضح التأثيرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات الحديثة منها تنمية القدرات البشرية، الحراك الاقتصادي، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، المدن الذكية، البيئة، وكل هذا بهدف ايجا اي حلول لمواجهة التحديات التي يواجهونها ومحاولة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات.