نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي معايير تمويل إمكان الراجحي وخطوات التقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان الراجحي من المنتجات التي يرغب جزء كبير من العملاء الحصول عليها، وذلك لعدة أسباب أهمها أنها تتبع للراجحي، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الشركة، هذا ويتراوح مبلغ التمويل للأفراد ما بين 5 آلاف وحتى 50 ألف ريال سعودي، على أن تكون الفترة التي سيدفع خلالها العميل للأقساط بحد أقصى سنتين موزعة على 24 شهر. ماهي مستندات تمويل إمكان الراجحي قامت إمكان الراجحي بوضع مجموعة من مستندات التمويل الشخصي المطلوبة، والتي يتوجب على الفرد إحضارها أو إرفاقها أثناء التقديم عبر البوابة الرسمية، ومن هذه المستندات والمتطلبات: كشف الراتب الشهري للمتقدم من الضروري تقديم ما يثبت الراتب من خلال مواقع التأمين الخاصة بالقطاع الخاص. إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية. يجب تقديم كشوفات الأشهر الثلاثة الماضية من خلال المنصة الرسمية إرسال خطاب براءة ذمة صالح من البنك الأصلي مع تاريخ الإصدار. تقديم كتاب يحدد مبالغ التقاعد لموظفي القطاع العام من خلال جهات التقاعد الحكومية. كما يطلب من العاملين في القطاع الخاص تقديم خطاب تعريف للأجور من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ماهي معايير التمويل الشخصي من إمكان حتى يتمكن عملاء مصرف الراجحي من الحصول على تمويل “إمكان الميسر”، يجب على المتقدمين الالتزام بعدد من الشروط أهمها: يجب أن يكون المتقدمون أعضاء في القطاع الخاص، مثل المتقاعدين أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص. أن يكون الحد الأدنى للراتب بالنسبة لمقدمي تمويل إمكان الراجحي 5.000 ريال. يجب أن يتراوح عمر المتقدمين للحصول على تمويل شخصي من إمكان الراجحي بين 25 و 60 عامًا. يجب أن يكون المتقدمون قد عملوا في القطاع الخاص لمدة 180 يومًا على الأقل. أن يكون لدى المستفيد من التمويل حساب جاري لدى مصرف الراجحي. يجب أن يكون لدى المتقدمين أيضًا تاريخ ائتماني. يجب أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل 50،000 ريال سعودي. لا يشترط وجود ضامن لتمويل إمكان الراجحي الميسر. يجب أن تكون تكلفة التمويل الأولية 44.4٪. الحد الأدنى للتمويل 3 أشهر والحد الأقصى 24 شهرًا. كيفية التسجيل على قرض شركة إمكان يمكن لعملاء مصرف الراجحي القدامى اتباع الخطوات التالية للتسجيل على تمويل الراجحي: أولاً، يدخل المتقدمون الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي للتمويل. تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية. اضغط على تقدم الآن أعلى واجهة الموقع. انقر فوق رمز “اشترك الآن”. املأ الحقول المطلوبة لكلا الطرفين. بعد ذلك، يجب على المستخدم إكمال الإجراءات الضرورية المتبقية لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

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