نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد صرف راتب التقاعد وجدول صرف رواتب المتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد صرف راتب التقاعد، حرصت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على التصريح بجدول صرف رواتب العاملين والمتقاعدين، وذلك نتيجة لطرح العديد من الأسئلة من قبل المواطنين، فيتم التساؤل حول الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين وغيرها، وقامت الوزارة بالإعلان عن ميعاد نزول الدعم خلال شهر سبتمبر الحالي، وهذا يكون للمتقاعدين من القطاعين الحكومي والعسكري، وبينت الوزارة أنه يمكن أن يتم تقديم أو تأخير ميعاد الصرف ليوم واحد في حالة جاء يوم الصرف يوم عطلة رسمية في المملكة، وعملت الوزارة على توفير إمكانية الاستعلام عن موعد الصرف عبر تطبيق حساب المواطن، والذي يمكن استعماله على كافة الأجهزة بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من جميع خدماته بكل بساطة.

ميعاد صرف راتب التقاعد:

يتساءل الكثيرون داخل المملكة عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين وخصوصًا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وصرحت وزارة المالية بأن اليوم المحدد لنزول دعم المتقاعدين في حساباتهم الشخصية يتم كل شهر ميلادي في يوم 25 من سبتمبر 2022 م، ويتم الصرف لجميع المتقاعدين حول المملكة، وكما ذكرنا بخصوص تأخير أو تقديم يوم الصرف، ففي حالة جاء يوم نزول الدعم يوم جمعة فإنه يتم تقديم موعد الصرف لينزل يوم الخميس، ولكن في حالة جاء يوم الصرف يوم السبت فإنه يتم الصرف خلال يوم السبت أي يتم تأخيره ليوم واحد، وبالنسبة لميعاد الصرف المحدد لهذا الشهر فإنه سيكون في يوم الأحد الموافق 29 من صفر 1444 هـ.

الجدول الخاص بنزول رواتب المتقاعدين:

تم الإعلان عن مواعيد الصرف المحددة لراتب التقاعد من قبل وزارة المالية السعودية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك للشهور القليلة المتبقية في العام 2022 م، والتي جاءت كالتالي: