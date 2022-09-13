انت الان تتابع خبر حساب المواطن يصدر توضيح هام لجميع المواطنين في السعودية.. اتّبع هذه الخطوات فورًا إذا كانت حالتك «غير مؤهل» والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وضح حساب المواطن في المملكة الخطوات التي يمكن أتباعها في حال تصنيف حالة معينة كعدم مؤهل وجاء ذلك بعد شكوى مواطن سعودي بشأن ثبات حالته تحت وصف “غير مؤهل”، وأبلغه الحساب بالخطوات التي عليه اتباعها لحل الأمر.

ورد حساب المواطن من خلال ردود “حساب المواطن – على استفسارات المستفيدين الواردة على حسابه بموقعه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح “حساب المواطن” ردًا على سؤال المواطن، أنه “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، فيجب التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابك، كالتالي: دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وُجدت”.

وأمس الأحد، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

أكثر من 258 ألف مستفيد وأوضح المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبين الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57%، مفيدًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل الذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.