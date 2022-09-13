نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الاختبارات المعيارية للصف الرابع والثاني متوسط وزارة التعليم تحدد 24 ساعة للاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل بحث وزارة التعليم عن تقييم مستوى الطالب تم بدأ الاختبارات المعيارية للصفين الرابع الابتدائي والثاني متوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، جاء هذا من خلال حساب المدارس المختلفة عبر موقع تويتر والذي أعلن أن الاختبارات تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 2022/09/13 وتستمر على مدار 24 ساعة فقط، ويمكن للطلاب الدخول عبر منصة الاختبارات وتسجيل بياناتهم لإجراء الاختبار إلكترونياً، كما هو الحال في تسجيل برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، كما حددت الوزارة أنه يمكن بعد مرور 30 دقيقة من الدخول إنهاء الاختبار، ونوهت إلي أن بداية تفعيل الدخول للاختبارات مكن الساعة الثامنة صباح اليوم، وفيما يلي رابط وطريقة دخول الاختبارات.

ما هي الاختبارات المعيارية

هو أختبار الهدف منه قياس مستوى الطالب في المادة التي يكون بها الطالب، وهي موضوعة من قبل متخصصون وهي مبنية على الاتجاهات الدولية لقياس مستوى الطلاب، ومدى تحصيلهم واستيعابهم للمواد الدراسية، يأتي هذا في ظل رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 لتطوير التعليم، وتطبق تلك الاختبارات بصورة دورية بعد الأسبوع الثالث من بدأ الدراسة، وفق برنامج زمني موضوع من قبل الوزارة.

دخول الاختبارات المعيارية 1444

أولاً الدخول على رابط منصة moe.gov.sa.

من الصفحة الرئيسية للمنصة أنقر على الاختبارات.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول ثم أضغط تسجيل دخول.

ثم حدد الاختبارات وأنقر عليها لدخول الاختبار الذي يتناسب مع السنة الدراسية التي تدرس بها.

التزم بالتوقيت المحدد لحل الاختبار وهو ساعة من لحظة دخولك للموقع.

ما هو الهدف من إجراء الاختبارات المعيارية

تهدف وزارة التعليم من تلك الاختبارات معرفة عدد من المعلومات عن مستوى الطلاب ومن أهمها ما يلي.

قياس المهارات المكتسبة لدى الطلبة في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية. تحفيز الطلبة للتفوق وأتفان تلك المواد لمعرفة جواني التميز والضعف لدى الطلاب والعمل على تقوية نقاط الضعف. توفير قاعدة البيانات المطلوبة أمام متخذ القرار سواء في المدرسة أو على مستوى الإدارة التعليمية أو الوزارة بصورة شاملة.

وزارة التعليم السعودية

تهتم الوزارة بكل ما هو جديد في عملية تقييم الطلاب للوقوف على المستوى الحقيقي للطالب، حتى تعمل على معرفة جوانب التفوق والضعف لتنمية الجوانب الإجابية، وتقوية الجوانب السلبية للطلاب وذالك معمول به في العديد من الدول المتقدمة، وتعتبر الاختبارات المعيارية هذه إحدى وسائل تقييم الطلاب.