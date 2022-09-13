نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة نزول المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور شهر أكتوبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت منذ عدة أيام بعض الأقاويل عن المساعدة المقطوعة وعودتها مرة ثانية، مما أدى إلى تزايد البحث حول التعرف على حقيقة نزول المساعدة المقطوعة، نظرا لأنها من برامج الدعم الأساسية في المملكة العربية السعودية، والتي سعت وزارة الموارد البشرية على توفيرها لمواطنيها، كي تسد الفجوات المادية بين المواطنين، لذا خرجت الوزارة في منشور رسمي لها لترد على تلك الأقاويل.

حقيقة نزول المساعدة المقطوعة

صرحت أخيرا وزارة الموارد البشرية على كل ما جاء حول المساعدة المقطوعة وحقيقة نزولهاالمساعدة المقطوعة وحقيقة نزولها، من خلال موقع تويتر، أن كل ما تداول بين المواطنين السعودي مجرد إشاعات فقط، وأنه في حين وجود أخبار مؤكدة حول هذا الخبر سوف تصرح به الوزارة في منشور لها على حساباتها الرسمية، وأما بالنسبة لراتب الضمان فسوف يصرف في بداية شهر أكتوبر وتحديدا في اليوم الثاني منه الموافق ليوم الأحد، لأن يوم 1 من أكتوبر يوافق يوم السبت وهو عطلة رسمية للبنوك.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 2022

يمكن لأي أسرة أن تستعلم عن المساعدة المقطوعة ما دامت قد قدمت عليها من قبل، ويكون ذلك برقم الهوية، فقط عن طريق تلك الخطوات:

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.رابط وزارة الموارد البشرية.

يدخل المستعلم رقم هويته في مربع السجل المدني.

بعدها يجب أن يدخل رقم التحقق المتواجد أسفل الصورة.

ثم بعد ذلك الضغط على زر عرض.

سوف يظهر أمامك كافة المعلومات الأخيرة حول استحقاقك للمساعدة المقطوعة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

يجب أن تتوافر في الشخص شروط الاستحقاق لتلك المساعدة حتى يكون من حقه أن يحصل عليها، وتكون لمرة واحدة في العام، أما بالنسبة للشروط فهي: