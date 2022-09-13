نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة اعتماد النفاذ الوطنى للاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد النفاذ الوطنى إحدى المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية للحكومة والأفراد ومختلف قطاعات الأعمال، يهمك معرفة خطوات الاستعلام عن رواتب شهر سبتمبر من منصة اعتماد.

ويمكن الدخول لمنصة اعتماد عبر النفاذ الوطني للإستفادة من مختلف الخدمات التي توفرها المنصة. لذلك سوف نوضح عبر السطور التالية كل ما يتعلق بخطوات الدخول للمنصة عن طلايق النفاذ الوطني.

التسجيل في منصة اعتماد للافراد

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في منصة اعتماد عبر النفاذ الوطنى من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على رابط منصة اعتماد.

ثم تقوم بالنفر على زر تسجيل الدخول الموجود بأعلى الصفحة الرئيسية.

أيضًا تقوم بالنقر على زر اعتماد أفراد.

فيقوم النظام الإلكتروني بنقلك إلى صفحة تسجيل الدخول عبر نفاذ.

كذلك تقوم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك أو رقم الهوية.

أو تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بالإضافة إلى النقر على زر تسجيل الدخول.

فتقوم بكتابة رمز التأكيد المرسل على رقم الهاتف.

وتقوم بالنقر على زر متابعة.

منصة اعتماد استعلام عن الراتب

يمكنك الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد النفاذ الوطنى عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول لمنصة اعتماد عبر النفاذ الوطني.

ثم تقوم باختيار اعتماد أفراد من الصفحة الرئيسية.

كذلك تقوم بالدخول على حقوق الموظفين التي توجد أسفل اختيار اعتماد أفراد.

أيضًا تقوم بالنفر على زر الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

وتقوم بتسجيل بياناتك كموظف.

ثم تقوم بالنقر على زر استعلام.

كيف أعرف أن لي مستحقات في منصة اعتماد؟

يمكنك الدخول على منصة اعتماد النفاذ الوطنى واتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على المستحقات الخاصة بك في منصة اعتماد، واتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على منصة اعتماد عبر الرابط المرفق بالفقرات السابقة.

ثم تقوم بالنقر على زر موافقة فردية، لتظهر لك كل الخدمات.

كما تقوم بالنقر على زر مكتب مساعدة كشوف المرتبات.

أيضًا تقوم بالنقر على الشهر الذي ترغب في التعرف على مستحقاتك به.

بالإضافة إلى كتابة كل التفاصيل التي يطلبها منك الموقع.

ثم تقوم بالنقر على زر الطلب حتى تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالأجور والمساهمات المالية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة اعتماد النفاذ الوطنى، وقد وضحنا لكم طريقة التسجيل في منصة اعتماد وكيفية الاستعلام عن الراتب والمستحقات.