اعرف خطوات دخول منصة إحسان تسديد إيقاف الخدمات 2022 / 1444

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عمر شويل - جدة منصة إحسان تسديد إيقاف الخدمات حيث تعتبر منصة إحسان الخيرية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم هذه المنصة بتقديم العديد من الخدمات و قد أطلقت خدمة تسديد إيقاف الخدمات التي تعتبر من أهم المساعدة التي تقوم بتقديمها إلى جميع المشتركين الغير قادرين. اعرف خطوات التسجيل في منصة احسان كمستفيد.

ويعد الهدف الرئيسي من إطلاق هذه المنصة هو تقوية الانتماء الوطني بداخل جميع المواطنين وذلك من خلال العمل الإنساني والمساعدات التي تتم بواسطتها، بالإضافة إلى رفع مستويات العمل الخيري داخل المملكة والعمل على توعية المواطنين ودعم المسؤولية.

منصة إحسان تسديد إيقاف الخدمات

يتمكن المواطنين من التسجيل في منصة إحسان تسديد إيقاف الخدمات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحسان الخيرية.

قبل دخول منصة احسان يجب دخول رابط بوابة ناجز وزارة العدل.

الضغط على زر التسجيل وسوف يتم الانتقال مباشرة إلى الصفحة الجديدة التي تشتمل على مستند التسجيل.

القيام بالضغط على زر إنشاء حساب جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة داخل الخانات المخصصة لها، مع ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات.

القيام بتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، ثم يقوم المستخدم بتنشيط الحساب الخاص به.

بعدما يتم التأكيد على تنشيط الحساب سوف يكون المستخدم مسجلا بالفعل داخل المنصة ويتمكن من الاستفادة بكافة خدماتها.

شروط طلب إيقاف خدمات ١٤٤٤

أوضحت منصة إحسان الشروط اللازمة والمعلن عنها من قبل لجنة الإشراف على الجمعيات الخيرية حتى يتمكن المواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم وقد صدر حكم قضائي بالفعل بحقهم، من استخدام خدمة أيفاق خدمات، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يشترط أن يكون قد مضى عام كامل على الحكم بالإيقاف. يجب أن يكون المتقدم مقبول ومستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤. ألا يتجاوز مبلغ سداد الدين قيمة ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي. أن يكون قد تم إصدار الحكم من قبل محكمة التنفيذ، وألا يكون لدى المتقدم أي من الأوامر التنفيذية القضائية الأخرى.

علاوة على ذلك يقوم المستفيد من تقديم طلب برفع إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز الإلكترونية المتوفرة على موقع وزارة العدل، والقيام باتباع جميع الخطوات اللازمة، وذلك قبل أن يتم التسجيل في منصة إحسان.