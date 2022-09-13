نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد رابط دخول منصة احسان تسديد ايقاف الخدمات ‎ 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان تسديد ايقاف الخدمات‎ التي تعتبر واحدة من أهم المنصات الخيرية المتوفرة بالمملكة العربية السعودية ويوجد بها مجموعة كبيرة من المتبرعين والمستفيدين، يهمك معرفة شروط تسجيل احسان بعد رفع الخدمات. وسوف نوضح لكم كيفية التسجيل في منصة احسان، وطريقة التسديد والاستعلام عن إيقاف الخدمات.

رابط التسجيل في منصة احسان تسديد إيقاف الخدمات 1444

نوفر لكم رابط التسجيل في منصة احسان تسديد ايقاف الخدمات، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:

في البداية تبادر بالدخول على رابط منصة احسان لتسديد ايقاف الخدمات.

ثم تقوم بتسجيل الدخول، وتقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

كما تقوم بالنقر خانة قائمة التنفيذ.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر خدمة طلباتي.

كذلك تقوم بالضغط على خدمة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.

أيضًا تقوم بكتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

بالإضافة إلى الضغط على زر تأكيد.

وفي النهاية تقوم بالنقر على زر إرسال الطلب.

تسديد إيقاف الخدمات عن طريق ناجز

يمكنك أن تقوم بتسديد إيقاف الخدمات عبر ناجز من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المحددة وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط بوابة ناجز.

ثم تقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

كما تقوم بالنقر على زر الطلبات المحالة من طلباتي.

فتظهر لك كل القضايا الخاصة بصاحب الهوية.

أيضًا تقوم بتحديد القضية التي ترغب في طلب وقت لتسديدها.

وفي آخر الصفحة سوف تظهر لك خانة طلبات الإجراءات.

أيضًا تقوم باختيار طلب إصدار رفع إيقاف الخدمات.

وتقوم بتحديد السبب أخرى، وتكتب: “بحسب قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات”

أما في آخر خطوة تقوم بالنقر على زر إرسال ليتم إرسال الطلب لمحكمة التنفيذ لإلغاء إيقاف الخدمات بشكل مؤقت.

طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن ايقاف الخدمات من منصة احسان باتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية تبدأ بالدخول على رابط منصة احسان الخيرية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول.

وبعد ذلك تظهر الصفحة الرئيسية تقوم بالنقر على زر الاستعلام عن إيقاف الخدمات.

فتظهر لك كل التفاصيل الخاصة بالخدمة.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة احسان تسديد ايقاف الخدمات‎، وقد وضحنا لكم الرابط وطريقة التسجيل وكيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات من منصة احسان.