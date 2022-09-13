نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر 2022 عداد نزول راتب التقاعد لشهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر 2022 راتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الشهر صفر 1444، حيث ينتظر الآلاف من مستحقي راتب التقاعد المدني والعسكري في المملكة العربية السعودية متى ينزل راتب التقاعد لهذا الشهر صفر 1444، وما هو عداد نزول الراتب لشهر سبتمبر 2022، وكما نعلم فإن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية قد قامت بتحديد مواعيد الرواتب في المملكة لكل هيئة ومؤسسة حكومية، وذلك توفيراً على المستفيدين مشقة البحث على شبكة الانترنت، لكن قد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم وهذا ما سوف نتعرف عليه في الفقرات القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر

كم تبقى على رواتب المتقاعدين لهذا الشهر صفر 1444؟ ومتى ينزل راتب التقاعد الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد سبتمبر 2022. وما المقصود بمدد الخدمة المحتسبة. كل هذه أسئلة تبحث عن إجابات. لذلك وكما ذكرنا لكم في مقدمة هذا المقال فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1444 تم تحديده وتثبيت الموعد ليوافق اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. هذا الموعد لا يتم تغييره إلا إذا صادف عطلة رسمية داخل المملكة.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين صفر 1444

كما ذكرنا سابقاً في الفقرة السابقة أنه قد تم تثبيت موعد الصرف ليوافق اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. لذلك فمن المقرر أن يتم صرف الراتب يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022. ويتم نزول الراتب في الموعد المحدد في حسابات المستفيدين البنكية. لذلك يجب تحديث البيانات بشكل دائم حتى لا يحدث تعطيل لصرف الراتب.

عداد نزول راتب التقاعد لهذا الشهر سبتمبر 2022

شروط الحصول على راتب التقاعد

يستحق راتب التقاعد كل من أحيل للتقاعد لبلوغه سن التقاعد القانونية مهما كانت مدة الخدمة التي قضاها على رأس العمل. وكذلك المتوفي أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية ويستحق نسبة 40% من آخر راتب تقاضاه. والمتوفي أو العاجز أثناء العمل وبسببه يأخذ معاش بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه. من انتهت خدمته لأي سبب وقضى 25 عام في الخدمة على الأقل. وكذلك من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة بقرار سيادي وبغير سبب تأديبي.

المؤسسة العامة للتقاعد نظام التقاعد المدني

نظام التقاعد المدني يعمل على تنظيم الحقوق والواجبات التقاعدية. وذلك لجميع الموظفين السعوديين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للمملكة أو ميزانيات الهيئات الخاصة. بهدف توفير مورد مالي لهم عند بلوغهم سن التقاعد.