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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام على نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى إلى توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمساجد؛ لهذا السبب قد تم الإعلان على وظائف جديدة في المساجد مثل وظيفة مراقبة المسجد والمتابعة بشكل مستمر وتقديم تقرير مفصل إلى وزارة الشؤون الإسلامية.
لاستعلام على نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالخطوات
يمكن الاستعلام على نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية في خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:
- بداية قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة الشؤون الإسلامية.
- قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على “خدمات الأفراد”.
- ثم قم بالضغط على “منصة التوظيف”.
- قم بالضغط على “طلب الاستعلام”.
- اضغط على “الاستعلام حسب تاريخ الميلاد”.
- إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية وغيرها.
- قم بإضافة رمز التحقق وإضافة رقم الهوية.
- ثم قم بالضغط على استعلام.
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المستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف وزارة الشؤون
عند التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية فلا بد من رفع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بالطريقة الصحيحة، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:
- نسخة من بطاقة رقم الهوية.
- صورة شخصية ويجب أن تكون حديثة.
- تقديم صورة من شهادة الميلاد للمتقدم.
- تقديم السيرة الذاتية.
- صورة من الشهادة الأكاديمية للمتقدم.
- بالنسبة للذكور يجب تقديم صورة من شهادة الخدمة العسكرية.
وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
لقد تم الإعلان على وظائف جديدة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك وفقًا لشروط محددة وتتمثل هذه الوظائف في الآتي:
- إتاحة وظيفة مراقب مسجد.
- إمام مسجد.
- حارس أمن.
- مؤذن.
راتب وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
لقد تم تقسيم المتقدمين إلى فئتين الفئة أ والفئة ب ووفقًا لذلك يتم تحديد راتب المتقدم، والذي يتمثل في الآتي:
- المتقدم لوظيفة إمام الجامع إذا كان ضمن الفئة أ يحصل على راتب 4570 ريال سعودي، وإذا كان ضمن فئة ب فإنه يحصل على راتب 3675 ريال سعودي.
- كلًا من مؤذن الجامع وخادم الجامع يحصل على راتب بقيمة 2395 ريال سعودي.
- المتقدم لوظيفة إمام المسجد إذا كان ضمن فئة أ فإن قيمة الراتب 2980 ريال سعودي، وفئة ب يحصل على راتب 2385 ريال.
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