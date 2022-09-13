نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444 عبر موقع البنك len.sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالحصول على قروض بنكية من بنك التسليف؛ وذلك من أجل سداد الديون الخاصة بهم، إلا أن تدهور الاقتصاد أدى إلى عدم قدرتهم على سداد هذه القروض، الأمر الذي دعاهم إلى الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444، وهذا ما نقدمه لكم من خلال سطور المقال القادمة؛ فهدفنا مساعدتكم.

الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444

أصدر قرارًا ملكيًا من خادم الحرمين الشريفين يطمئن به الشعب السعودي الذين حصلوا على سلفة من بنك التسليف بهدف إقامة مشروعات، وتدهورت أحوالهم المادية؛ مما جعلهم غير قادرين على دفع بعض الدفعات، وقد أكد أنه تم إعفاؤهم كليًا وورثتهم أيضًا من دفع هذه الدفعات، ويمكن التأكد من الإعفاء من الدفع من خلال بطاقة الهوية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

طريقة الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالهاتف

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الموجودة في بنك التسليف على مدار اليوم من خلال رقم الهاتف الخاص بالبنك920008002.

ما هي شروط الاعفاء من بنك التسليف؟

من أجل أن تحصل على إعفاء من بنك التسليف عن دفع باقي دفعات القرض الذي حصلت عليه لابد من وجود عدد من الشروط، نعرضها عليك فيما يلي:

إثبات الحالة الصحية للعميل من خلال شهادة صحية موثقة.

بينما ترفق الشهادة الصحية مع تقديم نموذج الإعفاء لدراسة الحالة؛ حتى يتم التأكد من استحقاق الفرد للإعفاء.

كما إن الحصول على الإعفاء يتطلب أن يكون المتقدم ذو سن كبير، وغير قادر على العمل.

أيضاً يتم التأكد من عدد الأفراد داخل الأسرة التي يعولها الفرد؛ فعدد الأسرة الكبيرة يستدعي الإعفاء الفوري.

كما يتأكد البنك من عدم قدرة الفرد على السداد بشكل نهائي.

فيدو توضيحي عن البنك السعودي للتسليف والإدخار

في نهاية مقال الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444 فقد عرضنا عليكم خطوات الاستعلام من خلال رقم الهوية، كما عرضنا طريقة الاستعلام من رقم جوال البنك، كما قدمنا لكم أهم الشروط اللازمة للإعفاء بشكل سليم وبطريقة سريعة.