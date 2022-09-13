نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على منصة احسان 1444 للمحتاجين وكيفية التبرع لها عبر الموقع الرسمى ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان هي واحدة من أشهر المنصات الخيرية التي تتيح المعونات للمحتاجين، كما يتم من خلالها التبرع بالأموال لخدمة من هم يحتاجون الدعم؛ لذا تزايدت الأسئلة في الفترات الأخيرة عن كيفية الاستفادة من هذه المنصة، وهذا ما نجيب لكم عنه من خلال المقال؛ حيث نعرض لكم كيفية التقديم على منصة احسان 1444 إلكترونيًا.

التقديم على منصة احسان 1444

توفر منصة احسان العديد من الخدمات منها الحصول على الدعم المادي من خلال التبرعات التي يقوم بها عدد من الأشخاص من أصحاب الأموال، وتمكنهم المنصة من التعرف على كافة التعليمات والبيانات الخاصة بالتبرعات بكل بساطة، ويمكنك التقديم على المنصة من خلال بعض الخطوات نقدمها لكم فيما يلي:

كيفية التقديم في منصة إحسان للمحتاجين

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة احسان الإلكترونية على الانترنت.

بعد ذلك قم باختيار ايقونة تسجيل الدخول.

ثم تظهر لك أيقونة بها كلمة تسجيل في المنطقة السفلى من الشاشة؛ فقم بالدخول عليها.

بعد ذلك ستظهر لك خانة اكتب فيها اسمك كاملًا.

ثم دون البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك اكتب رقم الهاتف الخاص بك؛ لتصلك رسالة نصية تحتوي على رقم تحقق فقم بكتابته.

ثم قم بالدخول على أيقونة أنشئ حسابًا ليتم تحويلك للصفحة الشخصية.

بعد ذلك قم باختبار منها التبرع أو أي من الخدمات المقدمة عبر المنصة.

طريقة التبرع عبر منصة احسان الخيرية

أعلنت منصة احسان عن فتح باب التبرعات والتي وصلت إلى مائتين وخمسين مليون ريال، ويمكنك القيام بالتبرع من خلال عدة خطوات نقدمها لكم فيما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة احسان الإلكترونية على الانترنت.

بعد ذلك قم بالدخول على تسجيل الدخول.

ثم اكتب معلوماتك مثل اسمك ورقمك السري.

ثم قم بتدوين رمز التحقق الذي امامك.

الآن ستنتقل إلى الصفحة المتاح بها كافة البرامج والمشاريع.

بعد ذلك بتحديد المبلغ الذي تريد التبرع به.

ثم قم بالدخول على ايقونة التبرع الآن.

بعد ذلك سيتطلب منك ذلك تدوين بعض البيانات الخاصة بك كمتبرع؛ فقم بكتابتها مثل رقم بطاقتك الائتمانية.

منصة إحسان الخيرية

فيديو توضيحى عن كيف اتبرع في احسان

في نهاية مقال التقديم على منصة احسان 1444 فقد عرضنا عليكم الخطوات التي يمكنك القيام بها للتقديم في المنصة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة بها والتبرع بالمبلغ المتاح لك، كما عرضنا عليكم أهم الخطوات التي عليك للقيام بها للتبرع الفوري.