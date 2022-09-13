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عمر شويل - جدة تسجيل جديد حساب المواطن 1444 .. الكثير من التساؤلات التي يطرحها المواطنين في المملكة العربية السعودية تخص الدخول التسجيل الجديد للفرد في بوابة حساب المواطن وكل التفاصيل التي تخص الدخول والبرنامج والشروط المفروضة من أجل التسجيل فيه وكذلك الخطوات اللازمة من أجل طلب الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن وكل ذلك ستجد إجابته فيا لسطور القليلة القادمة بعدما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوم ملكي بأن يتم إعادة فتح التسجيل من جديد أمام المواطنين في حساب المواطن وتخصيص مبلغ كبير جدًا وهو 10 مليون ريال سعودي للمستفيدين من البرنامج من أجل دعم الأسر المحتاجة والفقيرة والأكثر احتياجًا لحمايتهم من الأعباء المجحفة والآثار المباشرة نتيجة التضخم والإصلاحات في الأسعار والاقتصاد .

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

وقد نشر حساب المواطن عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن.

فتح باب التسجيل في البرنامج الدعمي من أجل بإطار المملكة العربية السعودية ودعمها للمواطنين.

والرد والإجابة على تساؤلات العديد من المواطنين موضحة أن الحساب يمكن التسجيل فيه.

كجديد عن طريق هذه الخطوات.

قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بـ حساب المواطن وبعدها ستظهر.

أمامك كلمة تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية أو تسجيل جديد .

وبعدها ستقوم بكتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية .

وكذلك رقم الجوال الشخصي الخاص بك .

وكلمة مرور من أجل عمل حساب واضغط على تسجيل .

وبعدها سيطلب منك بعض البيانات الكاملة عنك ستقوم بإدخالها بشكل صحيح.

والضغط على كلمة انتهاء تسجيل.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إليك من أجل التأكيد على كلمة المرور.

ستقوم بإدخال الرمز في مكانه المخصص .

وبعدها تختار كلمة مرور جديدة وتقوم بعمل كلمة سر شخصية .

وبعدها ستظهر أمامك الشروط الخاصة بالبرنامج.

ستقوم بالضغط عليها واختر استكمال.

وبعدها سيطلب منك الموقع إرفاق كافة الأوراق المطلوبة.

والتي تخص العنوان والأسرة والتابعين لك .

وبيانات تخص الدخل الشهري وكذلك الحساب البنكي وبياناته والعقار .

وبيانات أفراد الأسرة ستقوم بكتابتها ورفع الأوراق الخاصة بها .

واضغط على كلمة تقديم الطلب بعد أن تنتهي من كتابة كل تلك البيانات.