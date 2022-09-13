نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط stc السعودية لتقسيط الجوالات للموظف والمتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط stc السعودية لتقسيط الجوالات للموظف والمتقاعد .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشركات والبنوك وكذلك المحال التجارية والسلاسل بالإضافة إلى المتاجر التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة والجوالات للتساؤل عن خدمة التقسيط الخاصة بالجوالات الجديدة أو الجوالات بشكل عام وكذلك الشروط التي تضعها كل شركة ومتجر قبل التقسيط وأساليب الدفع وقيمة القسط الشهري فقد يرغب الفرد في شراء هاتف جوال جديد لنفسه أو لأحد أفراد أسرته إلا أن غلاء المعيشة وصعوبة الحياة بجانب الراتب المتواضع أو المحدود قد يمنعه من ذلك فليس أمامه حل سوى أن يشتريه بشكل مقسط بدون مغالاة في السعر وبقسط بسيط كل هذا ستجده في السطور التالية .

شروط stc السعودية لتقسيط الجوالات

ودخلت شركة الاتصالات السعودية stc سوق المنافسة على تقسيط الجوالات المحمولة .

بالنسبة للشباب وكذلك المتقاعدين والأفراد الذين في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص.

وقدمت لهم العديد من التسهيلات تخص فترة السداد والضمان وغيرها .

لكن نبدأ بالشروط الواجب توافرها في الشخص أو شروط تقسيط الجوالات من شركة الاتصالات.

السعودية بالنسبة للموظفين في القطاعات الحكومية السعودية لابد إن كان يريد شراء الجوال.

بالتقسيط أن لا يقل العمر الخاص به عن 21 عام بجانب عدم وصوله لسن الـ 60.

بجانب ذلك يكون قد مر عليه في وظيفته الحكومية أكثر من 3 أشهر كاملة وراتبه الحكومي.

كذلك لا يقل عن 3500 ريال سعودي أما بالنسبة للعاملين في المؤسسة العسكرية أو الجيش السعودي.

يكون قد أمضى في الخدمة فترة أكثر من 6 أشهر وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص.

تشترط عليهم stc من أجل إتمام طلبات التقسيط أن لا يقل عمره عن 21 ولا يزيد عن الـ 60 .

وأن يقدم كافة الأوراق التي تخص الراتب الشهري.

وبالنسبة للمقيمين فقد اشترطت عليهم الشركة عدة شروط أيضًا من أجل الموافقة على طلبهم.

لتقسيط الجوال وأهمها إن كان موظفًا حكوميًا ومقيم في المملكة العربية السعودية .

أن يمر على تاريخ تعيينه في وظيفة مدة عام على الأقل وكذلك إن كان يعمل في القطاع الخاص.

لابد أن يمر على عمله فيه أكثر من عام والعمر لا يقل عن 25 عام .

بجانب أن لا يزيد عن 60 عام وراتبه كذلك لا يقل عن حد 7500 ريال سعودي.