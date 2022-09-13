نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات مطعم البيك المحدثة بعد الزيادة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البيك، تمكن مطعم البيك خلال السنوات الماضية من أن يحصد إعجاب الجميع في السعودية ولا سيما المقيمين الأجانب بها الذين يسعون إلى زيارة البيك باستمرار من أجل الاستمتاع بوجبات البيك التي لا يضاهيها أي طعام آخر بشهادة الجميع إذ أنهم عندما يعودون إلى موطنهم يشعرون بالحنين مرة أخرى من أجل الحصول على وجبات البيك الشهية ، وإذا كنت أحد عملاء البيك المميزين بالتأكيد ترغب في الاطلاع على منيو البيك الذي يوضح جميع الوجبات والسندوتشات والمقبلات المتاحة في البيك وخاصةً التي يطلبها العملاء باستمرار وهذا ما نعرفكم به اليوم تابعوا معنا.

التواصل مع مطعم البيك

يحتاج العملاء باستمرار إلى رقم البيك أو الصفحة الرسمية لهم بشأن الاستفسار عن أسعار الطعام والوجبات المختلفة في البيك وكذلك معرفة المزيد من التفاصيل حول طعام البيك، لهذا وفر مطعم البيك رقم موحد للتواصل أثناء مواقيت العمل بشأن الإجابة على استفسارات العملاء وطلب الطعام أونلاين وهذا الرقم هو +776712286966، وهناك أيضًا الموقع الالكتروني لهم الذي من خلاله يمكن طلب الطعام أيضًا وهو وتلك الطرق هي أسهل الطرق من أجل التواصل مع مطعم البيك مباشرة.

سعر وجبات مطعم البيك

الوجبات في البيك مختلفة منها الدجاج ومنها الجمبري والمأكولات البحرية حتى تكون هناك فرص عديدة للعملاء عند الاختيار لتناول ما يشتهون وسعر الوجبات مناسب تمامًا مع الجودة المقدمة بها وتأتي الأسعار كالتالي:

الوجبة الشقية عبارة عن قطعة واحدة دجاج وأخرى خبز وبطاطس مقلية والسعر أربع ريالات.

وهناك وجبة الستربس التي هي عبارة عن ثلاث قطع دجاج مقرمش سواء حارة أو باردة ومعها أرز بسمتي بالإضافة إلى كول سلو والسعر لكل هذا 12 ريال سعودي.

أما عن الوجبة الاقتصادية التي تتكون من خمسة عشر قطع دجاج متبلة بتتبيلة البيك مع ثلاث عبوات صغيرة صوص ثوم ولتر بيبسي بارد وعشر قطع خبز كيزر فسعرها هو 40 ريال سعودي.

ووجبة سوبر فاميلي في البيك مكونة من ثمانية عشر قطعة ولتر بيبسي ونفس عدد قطع الخبز السابقة وكذلك الثومية والكول سلو وسعرها خمسين ريال فقط.

وجبة الريزو عبارة عن قطع صدور دجاج البيك المقرمشة المضافة إلى الأرز البسمتي المحضر بطريقة البيك الشهية وسعره 4 ريال.

أما عن بقية أسعار البيك فهي: