نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض اليوم الوطني 92 في السعودية على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي، اليوم الوطني السعودي يكاد يكون من أهم المناسبات الوطنية التي تمر على السعودية والسعوديين فتلك المناسبة يفخر بها جميع السعوديين المتواجدين في المملكة وخارجها، حيث يتم الاحتفال باليوم الوطني بيوم 23 سبتمبر من كل عام والاحتفال يكون بعدة طرق واشكال جديدة لهذا يكون عطلة رسمية للجميع للاستمتاع بتلك الاحتفالات، ولا يتوقف الأمر على الاحتفالات فقط بل تقوم الشركات والمتاجر في السعودية بالإعلان عن عروضها الجديدة استعدادًا لقدوم اليوم الوطني لإسعاد العملاء والاحتفال معهم بتاريخ السعودية العريق عندما تم توحيد مملكة الحجاز ونجد وأصبحت المملكة العربية السعودية ولذلك في السطور القادمة نضع لكم أبرز عروض اليوم الوطني السعودي في المتاجر المختلفة.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 92

العروض المتاحة في السعودية على إثر قدوم اليوم الوطني السعودي لا تكون في جهة أو مجال واحد بل جميع الجهات فهناك عروض على الأجهزة المنزلية والذكية والإلكترونيات وكذلك محلات الملابس والمجوهرات والمطاعم التي تقدم العروض على الأطعمة بخصومات مرتفعة قد تصل حتى 92% هذا العام للاحتفال باليوم الوطني 92 بالمملكة إليكم أبرز عروض اليوم الوطني السعودي 92:

عروض السيارات:

عروض عبداللطيف جميل

سيارة هيونداي سوناتا موديل 21 تقسيطها الشهري 1810 ر.س حتى خمس سنوات.

وسيارة النترا سمارت هيونداي موديل 22 تقسيطها الشهري 1295 ر.س حتى خمس سنوات والعديد من العروض الأخرى على سيارات هيونداي بالمعرض.

عروض عبدالله هاشم

سيارة هوندا HRV DX موديل 21 سعر السيارة 31900 ر.س والقسط الشهري 918 على أن يسدد العميل دفعة أولى من سعر السيارة.

وسيارة هوندا LX موديل 21 سعرها 95400 ر.س يتم سداد دفعة أولى وقسط شهريًا بمبلغ 1366 ر.س.

عروض المطاعم

المطعم الناضج

في اليوم الوطني السعودي يعلن المطعم عن وجود خصم 50% على أي طلب في المطعم ولا سيما الوجبات المقدمة بنصف الثمن.

مطعم هارفي

العروض متاحة على جميع أصناف المطعم ويمكن الاطلاع عليها عند زيارة المطعم وإذا تم طلب وجبة واحدة في الفترة من ثلاثة حتى ثمانية مساءً يحصل العميل على وجبة أخرى بقيمة 50% فقط وذلك باليوم الوطني.

مطعم الركن الذهبي

تبدء العروض من 21 إلى 23 سبتمبر فقط وهو وقت العطلة: