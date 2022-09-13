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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض اليوم الوطني السعودي 92 في فروع مطعم البيك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني في البيك، اقترب موعد اليوم الوطني بالسعودية لهذا تزداد عمليات البحث باستمرار طوال الوقت عن عروض اليوم الوطني والتي تكون كثيرة ولا حصر لها في جميع المتاجر والشركات لجميع المنتجات تقريبًا حتى مطاعم تقديم الطعام التي تسعى إلى إرضاء عملائها مثل مطعم البيك حيث يقدم عروضه اليوم الوطني هذا العام من الآن لجذب العملاء وإرضائهم وتلك العروض متاحة على عدة أصناف من الطعام لتكون بسعر مخفض عن سعرها المعتاد اليكم أحدث عروض البيك لليوم الوطني فيما يلي.
عروض اليوم الوطني 92
اليوم الوطني في السعودية مناسبة عظيمة يتم على إثرها إعطاء جميع العاملين بمختلف الجهات عطلة رسمية لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية والعديد من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في هذا اليوم في ظل تلك المناسبة العظيمة التي يفتخر بها كل سعودي، وفي نفس الإطار تعلن المتاجر والشركات المتنوعة بالسعودية عن عروضها باليوم الوطني التي قد تبدء مع بداية شهر سبتمبر أو قبل أسبوع أو أسبوعين من اليوم الوطني الذي يأتي في الثالث والعشرين من سبتمبر كما هو الحال مع مطاعم البيك إذ أُعلن عن عروض اليوم الوطني من الآن والتي هي عبارة عن خصومات حتى 50% على قيمة الوجبات.
عروض البيك في اليوم الوطني بالسعودية
نظرًا للشهرة الكبيرة التي يمتلكها مطعم البيك فإنه جميع عملائه بالتأكيد ينتظرون الإعلان عن عروض البيك في اليوم الوطني وكما ذكرنا فإنها عروض قوية ومميزة حيث يقدم خصم خمسين بالمائة على قيمة الوجبة مثلما نشر مطعم البيك على موقعه الرسمي وجاءت العروض كما يلي:
- سناك البيك الموجود بسعر عشر ريالات سعرها في العرض خمس ريالات فقط.
- برجر فيليه الدجاج سعره في العرض خمس ريالات.
- الوجبة المكونة من ثمانية قطع جمبري مع الإضافات الجانبية سعرها ثلاثين ريال سعودي أما الوجبة المكونة من عشر قطع فسعرها خمسين ريال مع العلم أن الوجبة مكونة من ثلاث علب صوص ثومية وبطاطس وخبز.
- فيليه سمك عدد ست قطع وأربع علب من الثومية وقطع الخبز الطازجة السعر هو 15.5 ر.س.
- وجبة دجاج البيك العادية سعرها في العرض 15 ر.س.
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