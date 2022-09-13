نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات مستعملة بالسعودية بحالة جيدة لا تزيد عن 6 آلاف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية، يتجه الكثير من الأشخاص في السعودية للبحث عن سيارات مستعملة ولكن تكون صالحة للاستخدام وتتميز بمواصفات وإمكانيات عالية ومتانة قوية وفي نفس الوقت تكون بسعر مناسب خاصةً لمحدودي الدخل وبعد ارتفاع الأسعار كثيرًا عما كانت وخاصةً أسعار السيارات الجديدة التي زادت للضعف تقريبًا، لهذا تقوم معظم المعارض في المملكة بتوفير سيارات مستعملة للعملاء الراغبين في امتلاك سيارة مناسبة للسفر والترحال وسعرها مناسب في نفس الوقت وفيما يلي نعرفكم على السيارات المستعملة المتاحة للشراء والتي لا يتخطى سعرها 6 آلاف ريال. سيارة GMC موديل 2002 السيارة متوفرة بلون أبيض بسيط وتتميز بأنها بلا خدوش أو عيوب تؤثر على مظهرها الخارجي.

تستطيع السيارة أن تسير حتى 136 كم في الساعة بالإضافة لأنها تعمل بالوقود.

تتواجد السيارة مع مالكها الأصلي في الشارقة.

والسعر المتاح لبيعها هو ستة آلاف ريال سعودي. سيارة فورد اكسبلورر موديل 2005 لون إطار السيارة الخارجي هو اللون الأسود الفخم إذ أنها بلا خدوش خارجية أو حتى داخلية كالجديدة تمامًا.

توجد السيارة في مدينة الرياض مع مالكها.

الجلد المفروش به السيارة يعتبر من أفضل أنواع الجلود.

مدمج بها أحد أفضل أنواع المكيفات وبها العديد من النوافذ من أجل وصول الهواء إلى جميع الركاب وتعمل تلك النوافذ بالنظام الكهربي.

كما أن بها فتحة سقف مميزة.

هناك عدة مقاعد أمامية وخلفية بالسيارة والمقاعد ذات حجم كبير.

تستطيع السيارة أن تسير حتى 17 ألف كم.

يتم بيع السيارة بسعر تسعة آلاف ريال سعودي.

للتواصل مع مالك السيارة من أجل إتمام عملية الشراء. سيارة شيفروليه بليزر 2007 السيارة من الخارج والداخل بلا خدوش لذلك تعتبر كالجديدة بالإضافة إلى اللون الفضي المطلي بها من الخارج.

هناك كشاف رؤية ليلية مدعم بالسيارة بالإضافة إلى عدة مزايا ترفيهية أخرى موجودة بها كالراديو.

السيارة موجودة في الرياض مع المالك

سعرها المتاح للبيع هو تسعة آلاف ريال.

تستطيع السيارة تقطع حتى 300 ألف كم.

جنوط السيارة قوية نظرًا لأنها مصنوعة من الحديد القوي.

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