نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طعام البيك وفروع البيك الحالية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم البيك، يتميز مطعم البيك بأنه يقدم الوجبات والأطعمة الشهية التي تنال إعجاب الجميع وتجذب جميع الأذواق إليها فعلى الرغم من أن البيك قد تأسس منذ العديد من السنوات إلا أنه مازال يكتسب شهرة كبيرة إلى الآن وتزداد تلك الشهرة يومًا بعد يوم مع تواجد العديد من الفروع في كل مكان بالسعودية، ويلاحظ أن أهم ما يميز وجبات البيك أنها طازجة طوال الوقت ودائمًا ما تكون بجودة عالية لا يوجد أي شائبة تشوبها بالإضافة إلى تنوع الأصناف في منيو البيك التي تناسب الكبار والصغار كذلك وخدمة التوصيل للمنزل التي سهلت الكثير على العملاء الذين يفضلون الاستمتاع بالبيك في منزلهم وكل هذا يتواجد في مكان واحد فقط هو البيك.

تأسيس مطعم البيك

قام الأستاذ رامي أبو غزالة بتأسيس البيك من جديد حتى تمكن من أن يصير له هذا العدد الكبير من الفروع حيث كان أول شخص يقوم بإدخال مطاعم الوجبات السريعة إلى السعودية ولم تكن مثل الوجبات العادية ولكنها كانت ذات مذاق مميز مثل طعام المنزل الذي نحبه جميعًا، وعلى الرغم من أن البيك ذو تاريخ طويل منذ تأسيسه إلا أنه حتى الآن مازال ينال إعجاب جميع الأجيال القديمة والجديدة وكذلك زوار المملكة العربية السعودية الذي يبدون إعجابهم بالبيك بمجرد عودتهم إلى موطنهم الأصلي.

منيو وجبات مطعم البيك

هناك أصناف مختلفة من وجبات البيك موجودة في المنيو والتي تناسب وجبات الغداء بعد يوم عمل طويل وشاق أو يوم مليء بالدراسة والمذاكرة ومن أبرز وجبات البيك:

جمبري جامبو بها عشر قطع سعرها 35 ر.س والوجبة الأقل عددًا ثمانية قطع سعرها 25 ر.س.

وهناك وجبة دجاج البيك بها ثمن قطع من الصدور سعرها 23 ر.س.

أما وجبة المسحب المكونة من ثمانية قطع أيضًا فسعرها تسع ريالات.

ساندوتش كومبو برجر فيليه دجاج سعره بسيط وهو ثلاث ريالات.

منيو ساندوتشات البيك

هناك أيضًا الساندوتشات لمحبي الأطعمة الخفيفة من البيك والمناسبة للصغار أيضًا فهناك أصناف عديدة منها مثل:

صاج دي لايت سبايسي سعره 5 ر.س.

مسحب دجاج بيج بيك سعره 10 ر.س.

طاووق سعره 5 ر.س.

برجر فيليه عادي سعره 3 ر.س.

فروع البيك

أما عن فروع مطاعم البيك فهي: