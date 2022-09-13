نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التغيير من طالب إلى خريج، مؤخرًا تم تحويل جزء كبير من الخدمات الحكومية إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية وهذا من أجل التسهيل على المواطنين ومن ناحية أخرى يتم مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي السائر في جميع الدول حاليًا، كما ويتم توفير وقتًا وجهدًا كبيرًا عند إتمام الخدمات الحكومية إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى المكتب المختص والتعرض للازدحام والصفوف المتكدسة وما إلى ذلك، ونظرًا لأن خريجي الكليات يتساءلون باستمرار عن طريقة تغيير المهنة في أبشر لتحويل المسمى من طالب إلى خريج نساعدكم في إتمام هذه الخدمة في السطور التالية.

التغيير من طالب إلى خريج في نظام أبشر

تمكنت تلك المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية منصة أبشر من أن تحقق نجاحًا كبيرًا بعد فترة قصيرة من إطلاقها والاعتماد عليها بشكل كامل في إتمام الخدمات الحكومية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة وهذا اتباعًا لرؤية المملكة المستقبلية 2030، والتغير الطالب إلى خريج في منصة أبشر تتبع الخطوات القادمة:

يتم النقر على رابط موقع أبشر أجل فتح منصة أبشر مباشرة ومن الصفحة الرئيسية يختر الشخص تبويب الشر أفراد.

بعدها مباشرةً يتم الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية للمستعلم منها الهوية وكلمة السر واسم المستعلم مع مراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

ومن ثم يجب اختيار تبويب خدماتي للوصول إلى خدمة الأحوال المدنية لتحديد أقرب فرع للمستعلم لحجز موعد به.

فبعد اختيار الفرع يتم الانتقال إلى تحديد موعد لحجزه بنجاح.

ثم بعد ذلك يجب تحديد المؤهل الدراسي الذي يملكه المستعلم ولإثبات المؤهل يتم إما إرفاق صورة المؤهل أو شهادة التخرج.

بعد التأكد من حجز الموعد يتم النقر على تأكيد.

شروط تغيير المهنة في أبشر

لإتمام خدمة تغيير المهنة في نظام أبشر يجب أن تتواجد تلك الشروط القادمة: