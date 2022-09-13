نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر للمستفيدين؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم حساب المواطن شهر سبتمبر، برنامج حساب المواطن الذي مر على إطلاقه ما يقرب من خمس سنوات على الرغم من وقف التسجيل به منذ عام 2020 بشهر مارس إلا أنه تمكن من مساعدة الكثير من الأسر الفقيرة المحتاجة بالسعودية وحتى الآن، إذ أنه تم وقف استقبال طلبات التسجيل الجديدة ولكن لم يتم وقف الدعم عن الأفراد المسجلين بالفعل والمستفيدين من الدعم الشهري حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لكل أسرة من الأسر المستفيدة من دعم حساب المواطن ومع قرب موعد دعم شهر سبتمبر إليكم موعد صرف الدعم لهذا الشهر فيما يلي.

موعد دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2022

سبق وحدد برنامج حساب المواطن يوم واحد بكل شهر ميلادي ليكون موعد نزول الرواتب في حسابات المستفيدين مباشرة وهو العاشر من الشهر إذ أن موعد صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن هو يوم السبت القادم العاشر من الشهر لهذا سيتم تأجيله إلى يوم الأحد الحادي عشر من الشهر والخامس عشر من صفر، لأن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية فيتم اختيار اليوم التالي ليوم السبت وهو يوم الأحد وبتمام الثانية عشر صباحًا سيكون دعم جميع المستفيدين بحساباتهم البنكية، وهكذا كل شهر ميلادي جديد يوم إيداع الدعم في العاشر من الشهر على ألا يكون يوم جمعة حتى لا يقدم إلى يوم الخميس أو يوم سبت فيؤخر إلى يوم الأحد.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يضع برنامج حساب المواطن شروط معينة من أجل السماح باستمرار الدعم للأفراد المستفيدين بالفعل منه مثل عدم وجود نشاط تجاري أو دخل شهري قيمته أعلى من دعم حساب المواطن وعدة تفاصيل أخرى هامة من أجل استمرار دعم حساب المواطن ومن يخل بإحدى تلك الشروط يحق للبرنامج وقف الدعم عنه أو تقليل قيمته على الأقل ويتم شهريًا مراجعة اسماء وتفاصيل المستفيدين لتحديد أحقيتهم في الحصول على الدعم، ومن أجل ذلك يمكن الاستعلام عن أحقية حساب المواطن لدفعة سبتمبر الدفعة رقم 58 من الخطوات القادمة: