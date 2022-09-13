نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل لا يلزم تحويل الراتب ميسر التقسيط للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل للأفراد متوافق مع أحكام الدين الإسلامي من شركة المرابحة المرنة (الخيار الأفضل لتلبية احتياجاتك)، تعمل الشركة بمصداقية وكسب ثقة العملاء منذ انطلاقها عام 2012م مما حققت إنجازات وتطوراً من خلال تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا، فضلاً عن المنتجات التي تتم على أسس وتعاليم الشريعة الإسلامية هدف الشركة هو المرونة والتميز في تقديم الخدمات المالية للعملاء سواء الأفراد أو قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين ودفع عجلة تنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي بدون كفيل شركة مرابحة مرنة

شركة مرابحة مرنة هي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي، وفرت التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل عند طلب القرض ربما يتطلب ضمانات أو سند لأمر نظراً لأن التمويل لا يلزم تحويل الراتب، بل جعل سداد الأقساط من سنة وحتى خمس سنوات من خلال نظام سداد أو التحويل البنكي أو زيارة الفرع لك حرية الاختيار بينهم، تتيح الشركة مبالغ مالية تبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وتصل إلى 250.000 ريال سعودي بالتقسيط المرن بدفعات شهرية تتناسب مع قيمة الراتب لمنع التعثر والحفاظ على سلامة السجل الائتماني بحالة جيدة.

شروط التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة

أن لا يقل عمر العميل (رجل أو أٌنثى) عن 18 سنة.

قرض بدون ضامن للموظفين والموظفات على رأس عمل.

ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي.

الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص 6000 ريال سعودي.

مدة العمل لا تقل عن شهر واحد للقطاع الحكومي وشبه الحكومي.

فترة العمل للقطاع الخاص لا تقل عن سنة.

طريقة تقديم طلب

يمكنك تقديم طلب إلكتروني قرض شخصي من خلال رابط شركة المرابحة المرنة أو زيارة الفرع الأقرب إليك أو الاتصال عبر رقم الهاتف المجاني في حالة وجود استفسارات على 8001111810 أو عبر الرقم الموحد على 920033868.

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