نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الآن .. رابط حجز تذاكر مباراة الطائي الفتح من خلال منصة مكاني أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع انطلاق الجولة الرابعة في الدوري السعودي بنسخته الجديدة في دوري روشين الدوري السعودي للمحترفين، فنجد أن عشاق الدوري السعودي ومشجعي الفرق يتساءلون عن كيفية حجز تذاكر حضور المباريات من أجل تشجيع الفرق، وتم فتح باب الحجز لمباراة الفتح والطائي المُعلن عنها يوم الأربعاء 14 سبتمبر من خلال منصة مكاني وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل التي تخص حجز التذاكر أونلاين بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها وكذلك مواعيد المباراة المرتقبة.

رابط حجز تذاكر العدالة والشباب في الدوري السعودي لمباراة الأربعاء 14 – 9 – 2022

طريقة حجز تذاكر مباراة الطائي الفتح عبر منصة مكاني

من خلال منصة مكاني يمكنك حجز مكانك في المباراة المرتقبة بين الفرقين الفتح والطائي وتأتي المباراة ضمن منافسات دوري روشين الدوري السعودي المحترف المباراة سوف تقام على ملعب الأمير عبد العزيز في مدينة حائل.

مواعيد مباراة الطائي والفتح

وسوف تٌقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022 في ظل المنافسات للصعود بالنقاط في الدوري السعودي في المواعيد التالية :-

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 6:55 بتوقيت المملكة

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 7:55 بتوقيت الإمارات

خطوات حجز تذكرة ماتش الطائي والفتح عبر منصة مكاني

أما عن ألية حجز تذاكر ماتش الفتح والطائي لحضور المباراة على أرض الواقع لتتمكن من تشجيع فريقك من خلال السطور القادمة :-

يجب في البداية الذهاب إلى رابط منصة مكاني الإلكترونية.

قم بعمل كلمة مرور واسم مستخدم من خلال تسجيل جديد

وفي حالة وجود لك حساب فعال يمكن الدخول مباشرة

قم بالدخول على تبويب المباراة التي ترغب في حجز تذاكرها

قم بتحديد مباراة الفتح والطائي ثم اضغط على كلمة شراء التذاكر

يمكنك اختبار طريقة الدفع المناسبة لك

ثم اضغط على خصم الرصيد ومن ثم سوف يتم تأكيد الحجز

قم بطباعة الإيصال الخاص بالدفع والاحتفاظ بالإيصال حتى تدخل الاستاد بالصورة

طريقة مشاهدة مباراة الفتح والطائي

وكما نعلم أن منصة شاهد لها حق بث مباشر المباريات الخاصة بالدوري السعودي، ولذلك فإن منصة شاهد vip سوف تنقل لكم مشاهدة ممتعة مع مباراة الطائي والفتح يوم الأربعاء.