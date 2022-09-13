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عمر شويل - جدة Tanmawi.Housing.Sa السكن التنموي لمستفيدي الضمان وهو من ابرز الخطط التي يتطلع إليها المقبولين في الضمان المطور الجديد، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة المؤسسات والهيئات والوزارات من أجل توفير الخدمات المناسبة لغير القادرين من ابناء الشعب السعودي وأيضا التثبت من البيانات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من الاستحقاق.

المؤسسات المساعدة والتابعة لوزارة الإسكان 1444

تقوم وزارة الإسكان بتقديم الخدمات السكنية المناسبة للمواطنين، وذلك من خلال العديد من البرامج التي تخدم كافة المتقدمين، حيث تقوم بتوفير السكن والمخططات السكنية لجميع المتقدمين، كما يتم كذلك توفير السكن المنخفض التكاليف بالتشارك مع المؤسسات الاجتماعية السعودية، ويقوم الأمير الوليد بن طلال بالتشارك مع الوزارة من أجل توفير الخدمات المناسبة لكافة فئات الشعب، وذلك بتقديم المؤسسة الخيرية له لتوفير سكن منخفض التكاليف وذلك اتباعا لرؤية المملكة 2030.

[Tanmawi.Housing.Sa] الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 كيف أعرف أنى مقبول

وقد أكد الأمير الوليد بن طلال العمل في توفير المشروعات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويتم تحويل الطلبات المقدم بالدعم على رابط مؤسسته الخيرية تلقائيا إلى وزارة الإسكان، كما تتشارك الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير الخدمات السكنية المناسبة لمستفيدي الضمان للحصول على سكن منخفض السعر لغير القادرين على شراء أحد المساكن الجديدة Tanmawi.Housing.Sa، ويأتي ضمن خطة المملكة لتسكين 85% من الشعب السعودي بحلول 2030 في الرؤية المجتمعية المستقبلية للقضاء على الإيجارات بشكل تدريجي.

ما هي شروط الاستفادة من الإسكان التنموي

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتشارك مع منصة سكني وزارة الإسكان والمؤسسات الاجتماعية عدد من الضوابط الخاصة بالحصول على السكن المجاني، أو منخفض التكاليف، وذلك لتوفير المساكن للمستحقين فقط:

أن يكون المتقدم لا يقل عن 25 عام.

يتم استقبال طلبات رب الاسرة والمطلقات والارامل وفق عدد من معايير الاستحقاق التي يتم إثباتها.

يجب أن يستفيد من الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

يكون المتقدمين قاموا بتحدث البيانات للانتقال إلى خدمات الضمان المطور.

يجب ألا يستفيد المتقدمين من الإسكان التنموي لأكثر من مرة.

يتم التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق سكني على أن يتم التواصل مع صاحب الطلب حال توفير المنتج.

كيف استفيد من الإسكان التنموي

يجب التسجيل بالطريقة الإلكترونية الخاصة لذلك.

يتم الحصل على رقم الطلب للاستعلام عن القبول.

يكون المتقدم قد وافق على شروط الإسكان.

يتم الالتزام بمعايير الحصول على المسكن وهو عدم التصرف فيه بالبيع أو بالإيجار.

كيف أسدد أقساط الإسكان التنموي وما هي القيمة المالية شهريا

يتم الحصول على الشقق Tanmawiمن خلال التقديم من مستفيدي الضمان على البرنامج من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني أو من خلال تنزيل التطبيق على الهاتف النقال، ويتم الحصول على السكن في حال توفره للمواطن على أن يتم الحصول عليه بحق الانتفاع لمعدومي الدخل أو من خلال دفع 200 ريال شهريا، ومن ن الممكن الدخول عبر تطبيق سكني وتحميل التطبيق على الهاتف النقال onelink.to/sakani3.

كيف احصل على السكن التنموي Tanmawi.Housing.Sa؟

رابط تسجيل الاسكان التنموي

الاسكان التنموي المشاركة المجتمعية

طلب دعم سكني المنصة الوطنية الموحدة

الإسكان التنموي تسجيل دخول

يتم تسجيل الدخول. يقوم صاحب الطلب بتسجيل كافة البيانات المطلوبة. يجب تسجيل رقم الهاتف للحصول على رمز التأكيد. يتم تسجيل رمز التأكيد. يقوم باستكمال البيانات الخاصة به. يتم تقديم الطلب والموافقة على الشروط.

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يتم التواصل مع صاحب الطلب في حال توفير السكن المناسب، حيث توفر وزارة الإسكان في كل عام الآلاف من الشقق السكنية لغير القادرين.