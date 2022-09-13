رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444.. مواعيد التسجيل في اختبار قياس القدرة المعرفية

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عمر شويل - جدة تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444 ، من خلال موقع “ثقفني” نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ١٤٤٤ ، حيث أعلن مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444 ، ليكون بداية من أمس الإثنين الموافق 12-9-2022 ، وسنوافيكم أدناه برابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 ، بالإضافة إلى مواعيد اختبارات قياس القدرة المعرفية.

تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ، مواعيد اختبارات القدرة المعرفية 1444 ، هو ما يشغل جميع الطلاب والطالبات في الوقت الحالي بالتزامن مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة في مركز قياس عن بدء استقبال عمليات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، والذي سيكون على ثلاثة مراحل متتالية.

أما بخصوص المرحلة الأولى من اختبارات القدرة المعرفية فقد بدأت من أمس الإثنين الموافق 12-9-2022 ، وتستمر عمليات تسجيل اختبار القدرة المعرفية للمرحلة الأولى حتى تنتهي في يوم الخامس عشر 15 من شهر أكتوبر 2022، أما عن المرحلة الثانية من اختبار قياس القدرة المعرفية، سوق يبدأ في الفترة من يوم الحادي والعشرين 21 من شهر نوفمبر 2022 حتى ينتهي في يوم الربع والعشرين من شهر ديسمبر القادم 2022.

اختبار قياس القدرة المعرفية 1444

أما عن المرحلة الثالثة الورقية من اختبار القدرة المعرفية ١٤٤٤ ، فسوف تبدأ خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين 21 من شهر نوفمبر 2022 ، وتستمر عمليات التسجيل في اختبارات قياس القدرة المعرفية في يوم الحادي عشر 11 من شهر فبراير 2022 ، وعلى هذا النحو سيتم إغلاق باب التسجيلات

والجدير بالذكر، أن اختبارات القدرة المعرفية تستهدف جميع المتقدمين على الوظائف الإدارية سواء من أجل التعيين أو من اجل الحصول على الترقية وذلك في نظام الخدمة المدنية، مع العلم أنه يستثنى من ذلك جميع الوظائف التعليمية والصحية.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1444

من خلال متابعتنا المستمرة ونقلاً عن هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت، فقد تم الإعلان عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية للمراحل الثلاثة والتي جاءت على النحو التالي:

موعد اختبار القدرة المعرفية المرحلة الأولى: ستكون خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022

موعد اختبار القدرة المعرفية المرحلة الثانية: ستكون خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023

موعد اختبار القدرة المعرفية المرحلة الثالثة: سيكون خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس 2023

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

من خلال الدخول عبر رابط مركز قياس ، يُمكنكم إتمام عملية تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1444 ، كذلك يُمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الأخرى فيما يخص اختبارات قياس القدرة المعرفية. وسنتابع نحن معكم من خلال موقعنا كافة الأخبار والتفاصيل الجديدة فيما يخص هذا الشأن.