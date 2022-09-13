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عمر شويل - جدة التقديم على الإسكان التنموي من الأمور الهامة التي يسعى للاستفادة منها كافة المستفيدين والمقبولين في نظام الضمان المطور الجديد في المملكة، حيث تتيح لهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والتيسيرات وأيضا الإعفاءات التي تخصص لهم تخفيفا عليهم من أعباء المعيشة، حيث توفر الوزرة لهم العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسكنية.

مستفيدي الضمان المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج الضمان المطور في نوفمبر 1442، وقامت بتوفير كافة الخدمات للمقبولين في البرنامج للتخفيف من أعباء الحياة عليهم من خلال توفير الخدمات التالية:

تقوم الوزارة بتوفير رواتب شهرية لهم للمقبولين وذويهم ، والذي لديهم الحد المانع لراتب الضمان.

يتم توفير السلع المنخفضة التكاليف والمدعومة تخفيفا عن كاهلهم.

تقوم الوزارة بتوفير الحجز المدرسي المجاني والحجز في سيارات المدارس.

يتم توفير فرصة الحصول على سكن مجاني من الوزارة بشروط ميسرة.

تقوم الوزارة بتوفير أراضي مجانية مخصصة لهم يتم توفير برامج تمويلية مخفضة لهم يتم الاستفادة منها.

يتم إتاحة المكرمة الملكية مخصصة لهم في رمضان وعيد الأضحى من كل عام.

توفير برامج التمكين للحصول على فرص للعمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان TAnmawi كيف احصل على بيت مجاني

وتقوم كذلك العديد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية بالتشارك لتوفير سكن مجاني للمواطنين، وخاصة مستفيدي الضمان، والتي يكون منها وزارة التنمية المحلية التي تقوم بتوفير الأراضي المجانية للراغبين في الحصول على منزل، وكذلك يقوم الديوان الملكي بتوفير أراضي وشقق للمحتاجين، ويقوم عدد من الأمراء كذلك، منهم الوليد بن طلال بالتشارك مع وزارة الإسكان لتوفير شقق مناسبة.

كيف احصل على بيت من الضمان الاجتماعي

يجب أن يقوم المواطنين باتباع عدد من الشروط ليتم تأهيلهم للحصول على منزل من الضمان الاجتماعي:

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من خدمات السكن التنموي.

يجب أن يكون المتقدم بعمر لا يقل عن 25 عام.

أن يكون من المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رواتب الضمان.

يكون المتقدم من الذين تم تحديث بياناتهم لضمان استمرار ظروف الاستحقاق.

يجب ألا يكون لديه مسكن خاص أو يكون المسكن المتاح لا يكون مناسب لعدد أفراد الاسرة.

يتم الحصول على طلب عبر وزارة الإسكان.

كيف احصل على السكن التنموي؟

من الممكن الدخول عبر تطبيق سكني وتحميل التطبيق على الهاتف النقال onelink.to/sakani3.

وتحميل التطبيق على الهاتف النقال onelink.to/sakani3. يتم التحقق من استفادة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

في حال تبين الاستفادة من الضمان يتم التحويل تلقائيا إلى الإسكان التنموي.

يتم التواصل مع صاحب الطلب حال توفير المنتج.

أقساط الإسكان التنموي

يتم توفير السكن ليس بشكل مجاني تماما حيث يتم توفير السكن وفق برامج خاصة للحجز والدفع الميسر أو حق الانتفاع.

يكون القسط الشهري للمقبولين لمعدومي الدخل 200 ريال.

يصل القسط الشهري للسكن، لمستفيدي الضمان إلى 800 ريال.

كيف أعرف أني مقبول في الإسكان التنموي

يجب متابعة المنصات للتعرف على مواعيد التقديم في البرامج الاجتماعية.

رابط تسجيل الاسكان التنموي

الاسكان التنموي المشاركة المجتمعية

طلب دعم سكني المنصة الوطنية الموحدة

متى يسقط الدعم السكني؟

كما جاء على منصة تويتر:

في حال قيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة لذلك يسقط الدعم.

كيفية التقديم على الإسكان التنموي

يتم الدخول على رابط تسجيل الإسكان التنموي تسجيل دخول يقوم بالتوجه للقائمة الرئيسية. يتم اختيار التسجيل في منصة سكني أو الدخول مباشرة على صفحة التسجيل. يقوم المستخدم بتسجيل رقم الهوية ورمز التحقق والبريد الإلكتروني. يتم الدخول بالرقم السري ورقم الجوال للحصول على رمز التفعيل. يقوم باختيار ايقونة التقديم على الدعم السكني. يتم قراءة الشروط الأحكام ثم الموافقة عليها.

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