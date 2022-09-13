نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر العدالة والشباب في الدوري السعودي لمباراة الأربعاء 14 – 9 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الدوري السعودي عن تذاكر مباراة العدالة والشباب المباراة المرتقبة والتي تُقام يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022، وقد أعلن نادي العدالة من خلال موقع الرسمي على تويتر بفتح الرابط الخاص بحجز التذاكر رابط حجز مباراة الشباب والعدالة للمباراة ضمن الجولة الرابعة في دوري روشان الدوري المحترفين السعودي، ومن خلال تلك التقرير نوضح لكم الطريقة وكيفية الحجز ومواعيد المباراة وكذلك القنوات الناقلة مع توفير رابط الحجز المباشر.

رابط تذاكر العدل والشباب

ومن الجدير بالذكر أن موقع Justice جاستيكي فأن موقع تكت ماكس TicketMax هو الموقع المختص والذي من خلاله يمكن حجز التذاكر ويتم شراء وتأكيد الحجز من خلال الموقع الإلكتروني ويتم شراء التذاكر ويمكن الوصول إليه الآن كما يؤكد لكم حجز التذاكر قبل نفاد الكمية المُتاحة فقط اتباع الخطوات التالية.

ما هي طريقة حجز تذاكر الشباب والعدالة في دوري المحترفين السعودي

كيف تشاهد مباراة الشباب والعدالة الأربعاء 14 – 9 -2022

أما عن كيفية المشاهدة فنجحت منصة شاهد الإلكترونية بالحصول على الحق الحصري لبث مباريات الدوري السعودي ويمكنك المشاهدة أونلاين بتقنية SD وHD، ويمكنك مشاهدة مباراة العدالة والشباب على منصة شاهد VIP في اي بي بكل سهولة.

كيفية حجز تذاكر مباراة العدالة والشباب

في البداية يجب أن تقوم بالتسجيل على الموقع تكت ماكس Ticketmax.com .

. قم بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور التابعين للمستخدم.

بعد ذلك قم بالنقر فوق تسجيل الدخول.

يجب عليك حفظ كافة البيانات الشخصية الضرورية من الموقع حتى تتمكن من الدخول مرة أخرى.

من خلال الموقع يمكنك معرفة مواعيد مباراة الشباب والعدالة وأحداث المباراة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

قم بتحديد سعر التذكرة المناسب لك وتحديد رقم المقعد.

من خلال وسائل الدفع المتاحة قم بتأكيد الحجز ومن ثم اطبع التذكرة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

موعد مباراة العدالة والشباب في الدوري السعودي

أما عن موعد مباراة العدالة والشباب فسوف تكون يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في المواعيد التالية :-