نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح خطوات اصدار رخصة قيادة اول مرة فى السعودية وطريقة تجديد رخصة القيادة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح خطوات اصدار رخصة قيادة اول مرة فى السعودية وطريقة تجديد رخصة القيادة 1444 وشروط الحصول علي رخصة قيادة اول مرة وكذلك شروط تجديد رخصة القيادة والارواق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة اول مرة حيث يشترط ان يحصل المواطن او المقيم على رخصة القيادة للسماح له بقيادة سيارة خاصة فى كافة مناطق المملكة كذلك يستطيع حامل رخصة القيادة فى السير بتلك الرخصة فى دول مجلس التعاون الخليجي لذا يرغب الكثير من المواطنين فى معرفة إجراءات اصدار رخصة القيادة لأول مرة وشروط رخصة القيادة الجديدة فى السعودية 1444. شروط الحصول على رخصة قيادة اول مرة أولا يجب ان يكون عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة اول مرة لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

ثم يجب اجتياز الشخص للكشف الطبي لرخصة القيادة والذي يشمل: الكشف العام. ثم فحص النظر.

كذلك يجب تقديم الشخص وقيقة سارية المفعول وتكون معتمدة من احد المراكز الطبية المعتمدة فى السعودية.

ايضا يجب تسديد رسوم اصدار رخصة القيادة اول مرة.

ثم يجب تقديم المستندات المطلوبة لرخصة القيادة اول مرة وتقدم الى مصنف للجهة المسئولة عن اصدار رخصة القيادة. المستندات المطلوبة اصدار رخصة قيادة اول مرة أولا تقديم وثيقة اجتياز اختبار القيادة.

ثم وثيقة النجاح فى الفحص الطبي.

كذلك تقديم صورة من بطاقة الأحوال سواء كانت هوية وطنية او صورة من الإقامة وشرط ان تكون سارية المفعول.

ايضا يجب تقديم عدد 6 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

ثم ملف حفظ المستندات. حجز موعد اصدار رخصة قيادة اول مرة الدخول على منصة ابشر.

ثم تسجيل الدخول بكتابة المعلومات الخاصة بالمستخدم.

بعد ذلك الضغط على خيار مواعيد.

ثم يتم اختيار المرور.

ايضا يجب الضغط على حجز موعد.

كذلك تحديد التاريخ المناسب والضغط على حجز موعد. كيفية تجديد رخصة القيادة فى ابشر أولا يجب تسجيل الدخول على رابط موقع ابشر الالكتروني.

ثم الدخول على الحساب الخص فى باشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك الضغط على خيار خدماتي فى الصفحة الرئيسية.

ايضا يجب اختيار الخدمات.

وبعد ذلك تحديد خدمة المرور.

ثم الضغط على اختيار تجديد رخصة القيادة 1444.

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