تقديم اعتراض على معاش الضمان الإجماعي 1444 بالخطوات وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة تقديم اعتراض على معاش الضمان الإجماعي بالخطوات وشروط التسجيل إلكترونيا من خلال منصة الدعم والحماية المدنية، عن طريق عدة خطوات بسيطة كشفتها وزارة الموارد البشرية لجميع الراغبين على تقديم طلب اعتراض، في نفس الوقت التي أكدت على عدة حالات لا يمكن لها تقديم طلبات اعتراض منها على سبيل المثال شخص تقدم بطلب اعتراض ولا يزال تحت المراجعة، تجاوز المدة المسموحة لتقديم طلب الاعتراض، حيث أن المدة الزمنية المسموح بها تقديم طلب اعتراض هي شهر من تاريخ استلام دفعة الضمان الاجتماعي.

طريقة تقديم اعتراض على معاش الضمان الإجماعي



كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية المدنية آلية الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المستفيدين، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات جاءت كالتالي:



الولوج إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط على برامج الدعم الخاص بي. تحديد الأهلية والاستحقاق. التعرف على أسباب الرفض المسجلة. بدء تقديم اعتراض بعد التعرف على الأسباب. رفع المستندات والأوراق المطلوبة. الضغط على كلمة إرفاق المستندات. يتم الانتظار حتى تتم مراجعة طلب الاعتراض.



موعد الرد علي طلب اعتراض الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدة الزمنية المتوقعة للرد علي تقديم المستفيد طلب اعتراض والتي لا تتجاوز 60 يوم، في حالة الموافقة علي هذا الطلب يتم صرف جميع المستحقات المتأخرة للمستفيد، أما في حالة الرفض فهذا يعني عدم أسيفاء المستفيد لشروط الأهلية، ونذكركم بــ حاسبة الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الإجماعي الجديد المطور

يتمكن من ينطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور التقديم في الضمان الاجتماعي وتسجيل البيانات المطلوبة كالتالي:

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي. النقر على تسجيل جديد. تسجيل بياناتك الشخصية (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد). إنشاء كلمة مرور. إعادة تأكيد كلمة المرور. كتابة رمز التحقق. الضغط على تسجيل. إضافة بيانات الاتصال. إدخال بيانات السكن. تسجيل بيانات الدخل الشهري. يمكنك أيضا حساب الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط للتقديم على الضمان الاجتماعي، تتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب على الراغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية. ينبغي أن يكون الشخص المتقدم من الرجال يكون سعودي الجنسية.

يمكن للنساء الغير سعوديات التسجيل في الضمان الاجتماعي في حال كانت متزوجة من سعودي لديها منه أبناء.

في حال كانت متزوجة من سعودي لديها منه أبناء. يجب أن لا يكون المتقدم متواجد بدار الإيواء أو السجون

رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يتحصل المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مبلغ شهري يدخل في حساباتهم، والذي يكون الحد الأدنى للفرد 1100 ريال سعودي، أما عن التابع فهو 550 ريال سعودي، حيث أبرز المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد هم الأرامل والمطلقات، الطلاب والطالبات الذين يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 25 عام، وغيرهم من الحالات الحرجة.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الرقم الموحد المجاني الذي كشفت عنه مؤخرا، كما أن هناك عدة أرقام اخري يمكنكم من خلالها التواصل مع الضمان الاجتماعي، جاءت هذه الأرقام كالتالي:

الرقم الأول في الضمان الاجتماعي 19911.

صندوق بريد الضمان الاجتماعي 12484.

الرقم الثاني للضمان 0114057988.

إلي هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة تقديم اعتراض على معاش الضمان الإجماعي بالخطوات وشروط التسجيل.