نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في تكافل للطلاب 1444 السعودية العام الدراس الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 حيث ان التكافل من أهم المؤسسات التي تقدم الدعم للطلاب في المملكة العربية السعودية.من أجل تقديم المساعدة المادية والمعنوية والأكاديمية لأطفال المدارس وعائلاتهم، وقد أطلقوا برنامج تكافل، والذي بموجبه ستتلقى مكافأة سنوية سخية لتسجيل طفلك في برنامج التكافل، وتهدف إلى تقديم الدعم المالي للطلاب المحليين ومساعدة الطلاب المحتاجين من خلال عمليات التكافل وقد بدأ العمل بالنظام الأساسي للمؤسسة في عام 1431 هـ، وتتلقى المؤسسة دعماً مباشراً من خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسة العديد من برامج دعم الطلاب ، بما في ذلك برنامج الدعم المالي المباشر وبرنامج الوجبات.

التسجيل في تكافل الطلاب 1444

مؤسسة تَكافُل الخيرية هي مؤسسة كانت قد تأسَّست رسمياً في رمضان عام 1431ه وهي ـتحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين، تقدم الدعم للطلاب عن طريق العديد من البرامج الأخرى بما في ذلك الدعم المالي المباشر وبرامج كسوتي ووجبة طعام، إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج التكافل، يمكن أن يتم ذلك الكترونياً، برنامج التكافل مخصص لأولئك الذين يرغبون في تغطية جزء من نفقاتهم الطبية بمساعدة طرف ثالث يمكن للأفراد الوصول إلى الرابط للتسجيل في برنامج التكافل.

طريقة التسجيل في تكافل الطلاب 1444

نفذت مؤسسة التكافل الخيرية طريقة تسجيل الطلاب في الفترة الحالية للاستفادة من المساعدات المالية الطلابية داخلها عبر موقعها الإلكتروني. جميع التفاصيل سوف نشرحها الان باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الاولي يتم القيام بتسجيل دخول إلى موقع مؤسسة التكافل

الخطوة الثانية انقر على أيقونة التي قد كًتب عليها “بوابة الطالب” علي القائمة الأساسية.

الخطوة الثالثة: قم بعد ذلك بالنقر على الأيقونة المكتوب فيها “تسجيل طالب جديد”.

قم بادخال المعلومات والبيانات المطلوبة وهي الاسم والهاتف الجوال والبريد الالكتروني والعنوان واكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق رمز “متابعة” ثم كتابة رمز التحقق

قم بتعيين اسم مستخدم وكلمة مرور جديدين.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للطالب.

انقر على أيقونة “تسجيل”.

جدير بالذكر أن تكافل الطلاب يكون علي دفعتين فقط طوال العام الدراسي، تكون الدفعة الاولي لملاغ التكافل في النصف الدراسي الاول ثم الدفعة الثانية في العام الدراسي الثاني.