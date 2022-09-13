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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتمتاز السيارات تويوتا بدقة صناعتها وتصميمها بالإضافة إلى قوة محركها وتحملها في أصعب الطرق هذا وقد تم تزويد السيارة تويوتا بوسائل الأمان والراحة العالية مما يجعلها من السيارات المقضلة لدى المواطنين السعوديين وخاصة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
سيارات مستعملة:
بسعر أكثر من رائع يوجد سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع أول إستخدام لها سنة 2006، ويتم بيع السيارة تويوتا كورولا في مدينة مكة المكرمة، بينما أعلن البائع أن سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي، وقد أضاف أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.
- بينما سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 14000 كيلو متر.
- السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي فضي.
- نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.
- وكانت التجهيزات في السيارة تويوتا كورولا عبارة عن مكيف وريموت كنترول بالإضافة إلى وجود نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.
- السيارة تويوتا كورولا بها راديو كاسيت ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات أمامية وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
- بالإضافة إلى وجود جنوط وقفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية في السيارة تويوتا كورولا.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0594259334 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594259334.
حراج سيارات مستعملة رخيصة:
متاح للبيع بسعر مناسب جدا سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2004 مستعملة، وتباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي، وتعتبر السيارة تويوتا كامري متوفرة للبيع في مدينة الشرقية، أما عن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.
- عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 90000 كيلو متر.
- السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أخضر.
- تضم السيارة تويوتا كامري ريموت كنترول ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش قماش وزجاج فاميه.
- بالإضافة إلى وجود مدخل يو إس بي وبلوتوث وسادة هوائية جانبية وقفل مركزي للأبواب.
- السيارة تويوتا كامري بها مكيف خلفي وزجاج كهربائي.
- كما يمكن شحن السيارة لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يستطيع المشتري الإتصال على الرقم 0595780675 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595780675.
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