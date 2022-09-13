نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم اعتراض على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من دفع الضمان الاجتماعي للمستفيدين الآخرين في الوقت المحدد اعتبارًا من الأول من سبتمبر، إلا أن المعاش التقاعدي لشهر سبتمبر لم يتم قيده في حسابي المصرفي، لذلك اتخذت الإجراء للاعتراض على تأخير المعاش التقاعدي لهذا الشهر، وذلك لبعض الفئات المستفيدة من دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل الهامة حول كيفية تقديم اعتراض في دعم الضمان والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور ووفقًا لوزارة الموارد البشرية.

تقديم اعتراض على تأخير معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي لدفع الاشتراكات للمستفيدين من المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المتقدم، والودائع تتم بالفعل في الوقت المحدد ومع ذلك، لم تتلق بعض المجموعات الدعم في الوقت المناسب، وكانت هناك حاجة ملحة للنداء من أجل تأجيل معاشات الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك في عدة خطوات كالاتي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق اعتراض على الراتب.

انقر فوق بدء الخدمة.

أدخل البيانات المطلوبة ورقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

الرجاء إدخال سبب اعتراضك.

انقر فوق إرسال الطلب.

ما هي شروط الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك شروط مختلفة لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، والتي يتم توفيرها وتحديدها من قبل وزارة الموارد لتخفيف بعض العبء على المواطنين السعوديين دون الحصول على الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط هي:-

أن يكون المستفيد من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيم على أراضي المملكة باستثناء الأجنبيات والأزواج السعوديين والأرامل والمطلقات.

الدخل الشهري لعائلتك أقل من حد الأمان العالي.

لا يمتلك مقدم الطلب ممتلكات أو عقارات من شأنها أن تمنع استحقاق المعاش التقاعدي.

يعد الامتثال الكامل للمتطلبات التعليمية والصحية لطفلك أمرًا ضروريًا.

بشرط أن يكون لمقدم الطلب مسكن آخر لا أحد المساكن.

اعادة بدل غلاء المعيشة

تم طرح العديد من الأسئلة من قبل مواطني المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل المختلفة أهمها تويتر على إعادة بدل المعيشة، وهل سيحدث هذا قبل حلول اليوم الوطني، حيث يتم تداول شائعات غير ذات صلة فقط، وبالتالي لا أحد على علم بالحادث حتى الآن ولن يتم دفع أي رسوم إضافية باهظة، ويتم نزول الرواتب دون الزيادة، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي يعمل على دعم العديد من الشرائح المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لضوابط وشروط تعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على هذا الدعم.